Luarca estrena un festival de circo y magia para todos los públicos: descubre la fecha y el programa
El Ayuntamiento de Valdés presenta una iniciativa gratuita y participativa para dinamizar el casco urbano del 13 al 14 de junio
El Ayuntamiento de Valdés pondrá en marcha los próximos 13 y 14 de junio la primera edición de "Luarca Mágica", una nueva propuesta cultural para todas las edades. La iniciativa nace con varios objetivos, según la concejala del ramo, Clara García. A saber, acercar las artes escénicas al espacio público, dinamizar el casco urbano y ofrecer una alternativa cultural gratuita y participativa para vecinos, vecinas y visitantes.
Durante dos jornadas, diferentes plazas de Luarca se convertirán en escenarios al aire libre para disfrutar de la magia, el circo contemporáne y el humor. La concejala destacó que "esta primera edición de Luarca Mágica nace con mucha ilusión y con la vocación de convertirse en una cita cultural de referencia dentro de la programación del concejo". En este sentido, señaló que desde el Ayuntamiento se busca "acercar propuestas de calidad a la calle y generar espacios de encuentro y disfrute compartido para personas de todas las edades"”.
La edil subrayó además la apuesta municipal por "una cultura cercana, accesible y viva", capaz de atraer tanto a quienes residen en el concejo como a quienes visitan la localidad durante esas fechas. "Queremos que Luarca se disfrute también desde una experiencia diferente, creativa y participativa", añadió.
La programación concreta
La programación arrancará el sábado 13 en la Plaza Alfonso X El Sabio con "La Magicleta", del Mago Martín, a las 12:00 horas. Ya por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, el mismo artista ofrecerá la propuesta itinerante "Sueña soñando a soñar".
Ese mismo día, la Plaza Carmen y Severo Ochoa acogerá a las 13:30 horas "Circo Funky Show" y, a las 20:00 horas, "Circo Carambola", ambos espectáculos de la compañía Cía Vuelta y Media.
La programación continuará el domingo 14 con "“Las historias de musicario", de Circo Bajo el Tejado, a las 12:00 horas en la Plaza Alfonso X El Sabio. El cierre llegará a las 13:30 horas en la Plaza Carmen y Severo Ochoa con “Magia sobre ruedas”, del mago Jon Ander.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave