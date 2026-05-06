Luarca estrena un festival de circo y magia para todos los públicos: descubre la fecha y el programa

El Ayuntamiento de Valdés pondrá en marcha los próximos 13 y 14 de junio la primera edición de "Luarca Mágica", una nueva propuesta cultural para todas las edades. La iniciativa nace con varios objetivos, según la concejala del ramo, Clara García. A saber, acercar las artes escénicas al espacio público, dinamizar el casco urbano y ofrecer una alternativa cultural gratuita y participativa para vecinos, vecinas y visitantes.

Durante dos jornadas, diferentes plazas de Luarca se convertirán en escenarios al aire libre para disfrutar de la magia, el circo contemporáne y el humor. La concejala destacó que "esta primera edición de Luarca Mágica nace con mucha ilusión y con la vocación de convertirse en una cita cultural de referencia dentro de la programación del concejo". En este sentido, señaló que desde el Ayuntamiento se busca "acercar propuestas de calidad a la calle y generar espacios de encuentro y disfrute compartido para personas de todas las edades"”.

La edil subrayó además la apuesta municipal por "una cultura cercana, accesible y viva", capaz de atraer tanto a quienes residen en el concejo como a quienes visitan la localidad durante esas fechas. "Queremos que Luarca se disfrute también desde una experiencia diferente, creativa y participativa", añadió.

La programación concreta

La programación arrancará el sábado 13 en la Plaza Alfonso X El Sabio con "La Magicleta", del Mago Martín, a las 12:00 horas. Ya por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, el mismo artista ofrecerá la propuesta itinerante "Sueña soñando a soñar".

Ese mismo día, la Plaza Carmen y Severo Ochoa acogerá a las 13:30 horas "Circo Funky Show" y, a las 20:00 horas, "Circo Carambola", ambos espectáculos de la compañía Cía Vuelta y Media.

Noticias relacionadas

La programación continuará el domingo 14 con "“Las historias de musicario", de Circo Bajo el Tejado, a las 12:00 horas en la Plaza Alfonso X El Sabio. El cierre llegará a las 13:30 horas en la Plaza Carmen y Severo Ochoa con “Magia sobre ruedas”, del mago Jon Ander.