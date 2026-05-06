Los secretos de Valdés para revalidar su liderazgo como el concejo asturiano con más Banderas Azules

El concejo de Valdés volverá a liderar este año el listado de municipios asturianos con más Banderas Azules (las distinciones otorgadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC), consolidando por tercer año consecutivo su posición como referente en calidad ambiental, gestión turística y conservación del litoral.

Así lo destacó el alcalde, Óscar Pérez, quien puso en valor el "esfuerzo" realizado durante los últimos años para mantener y ampliar estos reconocimientos.

Se llevan la distinción por calidad excelente del agua de baño, gestión ambiental (limpieza, gestión de residuos), seguridad y servicios (socorrismo, primeros auxilios), e información y educación ambiental las playas de Cueva, Otur, Cadavedo y playa Tercera de Luarca) y también otros equipamientos y recursos turísticos. En concreto, Valdés cuenta con reconocimientos para el Sendero de Punta Muyeres, el Bosque Jardín y el Museo del Calamar Gigante, en Luarca.

Evolución positiva desde 2019

El alcalde recordó la evolución experimentada por el concejo desde 2019. "Cuando llegué a la alcaldía había dos Banderas Azules", en alusión a las playas de Otur y Cadavedo. El regidor destacó que hoy la realidad es diferente "gracias al trabajo constante realizado para ampliar y consolidar estos reconocimientos".

Pérez subrayó que detrás de cada distintivo existe una labor continuada durante todo el año. "Hay mucha tramitación, mucha administración y un compromiso serio para mantener y sostener estos recursos costeros", afirmó.

En este sentido, insistió en que el mantenimiento de las playas y los servicios asociados requiere inversión, atención permanente y una plantilla "superior a la habitual en un concejo del tamaño de Valdés", especialmente destinada al cuidado de los arenales y de los servicios que se prestan a vecinos y visitantes.

Últimas actuaciones y cambios en Cadavedo

Entre las actuaciones realizadas este año, Pérez destacó mejoras como el nuevo aparcamiento y la instalación de una celosía en la playa de Otur, así como las políticas de recuperación dunar desarrolladas en la playa de Cueva, unas actuaciones que, según indicó, "la gente aprecia mucho".

El Ayuntamiento "continuará avanzando en nuevas medidas de mejora y gestión sostenible del litoral". Uno de los principales objetivos para este verano será reforzar la organización del tráfico y la regulación de caravanas en Cadavedo. "No se pueden establecer zonas de acampada ilimitadas y hay que controlar esta situación", apuntó Pérez.

Playa de Cadavedo. / Ana M. Serrano

Con la temporada estival a las puertas, el alcalde defendió la necesidad de seguir dando pasos "año a año" para mejorar los arenales más visitados del concejo y sus servicios, siempre desde una apuesta firme por el medio ambiente.

Noticias relacionadas

"El paso diferencial está en el compromiso permanente del gobierno local con el entorno", concluyó el regidor para quien atrás quedaron los tiempos en lso qaue en playa primera de Luarca se pone la etiqueta de bandera negra.