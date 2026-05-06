Valdés refuerza su apuesta por la educación científica gratuita entre los más pequeños con la renovación del convenio de Dinamizadores STEAM de la Fundación Margarita Salas

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, en Luarca, volverá a convertirse este jueves en un gran aula al aire libre para fomentar la ciencia y las vocaciones tecnológicas entre los más pequeños. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez; la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela; y el director del Instituto Carmen y Severo Ochoa, Jesús Fernández, firmarán a las 12.00 horas la renovación del convenio de colaboración suscrito por primera vez por las tres entidades en 2024.

La rúbrica está prevista en el espacio educativo habilitado en la Fonte-Baxa, uno de los jardines botánicos más importantes y extensos de España, con más de diez hectáreas de superficie y alrededor de 300 especies de vegetación local y exótica, además de elementos arquitectónicos y obras de arte integradas en el paisaje, según su guía oficial, Nike García, quien también es dinamizador y monitor de los talleres para niños que se imparten de forma gratuita en Luarca.

La renovación del acuerdo consolida en Valdés el programa Dinamizadores STEAM, una iniciativa de alfabetización científica dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años residentes en zonas rurales y barrios vulnerables de España. A través de sesiones semanales, el proyecto busca despertar vocaciones científicas y acercar las disciplinas STEAM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas— a los escolares de una forma práctica y participativa.

La jornada continuará por la tarde, a partir de las 17.00 horas, con una visita especial al "Aula Margarita Salas" del programa en Luarca. Los propios alumnos, acompañados por el dinamizador Nike García, ejercerán de guías en el recorrido por el jardín botánico, mostrando los diferentes ecosistemas y microhábitats en los que han trabajado durante las últimas sesiones.

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"Los pequeños participantes explicarán a los asistentes aspectos relacionados con troncos huecos, la rizosfera o las charcas, identificando biocenosis y biotopos y compartiendo curiosidades y datos científicos aprendidos durante el programa", indican desde la Fundación Margarita Salas. La actividad contará además con la presencia de sus familias, que también participarán en esta jornada divulgativa.