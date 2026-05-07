La Cámara de Comercio mete la Inteligencia Artificial en el instituto de Luarca con esta exitosa formación
El objetivo es que la población conozca herramientas que mejoren su productividad y faciliten "la relación con el entorno digital"
La Cámara de Comercio celebra este jueves en el instituto Carmen y Severo Ochoa, de Luarc,a una jornada abierta titulada "Sentar la IA a la mesa" y cuyo objetivo fue el de "acercar la inteligencia artificial a empresas y ciudadanía desde una perspectiva útil, sencilla y aplicada al día a día".
El encuentro, señala la entidad cameral, permite a los participantes "descubrir, mediante casos prácticos y ejemplos reales, cómo incorporar herramientas de inteligencia artificial tanto en el ámbito personal como profesional". Además de resolver preguntas frecuentes, la sesión muestra distintas aplicaciones capaces de agilizar tareas, optimizar procesos y estimular la creatividad.
La organización detalle que la actividad "pretende poner de relieve las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la productividad, facilitar la relación con el entorno digital y contribuir al bienestar de las personas".
Esta iniciativa de la Cámara comenzó este miércoles en Villaviciosa y se enmarca en el programa Ruta Digital que se centra en tareas de digitalización de la población. Este programa es fruto de un convenio con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias y está financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Cámara subraya que responde "al compromiso de impulsar la innovación tecnológica en todo el territorio asturiano como instrumento para favorecer la cohesión territorial y la fijación de población".
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