La Fundación Margarita Salas y el Ayuntamiento de Valdés renuevan su alianza (con la Fonte Baxa como escenario de excepción) para acercar la ciencia a los más pequeños

La Fundación Margarita Salas y el Ayuntamiento de Valdés renovaron el convenio de colaboración que desde 2024 permite acercar la ciencia a los más pequeños del concejo a través del programa de "Dinamizadores STEAM". La rúbrica del acuerdo se realizó en el bosque jardín de la Fonte Baxa y allí Lucía Viñuela, hija y presidenta de la entidad que preserva el legado de la prestigiosa científica valdesana, anunció su intención de seguir creciendo en Asturias. A las aulas de Las Regueras y Luarca se sumarán próximamente otras dos en los concejos de Valdés y Lena.

Aunque no hay fecha cerrada para la apertura de estas dos nuevas aulas asturianas, la entidad tratará de que puedan estar operativas en el curso 2026-2027. "La Fundación nació en 2023 con ocho aulas y el próximo septiembre alcanzaremos las veintiuna", subrayó Lucía Viñuela, que destacó su vocación de crecimiento. Actualmente cuentan con 260 alumnos en España, de los que hay quince en Luarca. "En Valdés hay lista de espera y nos gustaría poder crecer y llegar a más alumnos", apunta Viñuela, muy satisfecha con la evolución del proyecto valdesano.

ADN de Margarita

Para Viñuela, la renovación de este convenio con el concejo natal de su madre "supone consolidar una línea de trabajo que conecta el legado de Margarita Salas con el futuro de las nuevas generaciones, fomentando el pensamiento crítico y el interés por la ciencia. Y lo hace precisamente aquí, en un territorio que formaba parte del ADN de Margarita y ahora de nuestra Fundación, desde la que trabajamos para continuar con ese legado".

Lucía Viñuela explicó que el programa Dinamizadores STEAM va dirigido a niños de 6 a 12 años que viven en entornos rurales y desfavorecidos y que el objetivo es despertar vocaciones científicas. En Luarca ejerce como dinamizador Nike García que también es el guía del Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, de ahí que este recurso se use también para hacer salidas de campo y despertar la curiosidad de los más pequeños. El convenio cuenta también con una tercera pata, que es el instituto Carmen y Severo Ochoa, donde está el aula de trabajo del programa.

Alianza estratégica

En la firma del convenio estuvo presente el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que defendió esta "alianza estratégica" con la Fundación. "Este proyecto sitúa a Valdés como un referente en la promoción de la cultura científica, generando oportunidades y despertando vocaciones", apuntó Pérez. Y añadió: "La continuidad de este convenio permite afianzar una metodología que detecta e impulsa el talento desde edades tempranas y refuerza el vínculo entre educación, ciencia y territorio".

El acto de renovación del convenio tuvo lugar en la Fonte-Baxa y, por la tarde, tuvo lugar una visita al aula donde trabajan los "margarit@s", apodo cariñoso que la Fundación da a los alumnos de este proyecto. La entidad defendió además los datos positivos que arrojan las evaluaciones hechas en el aula valdesana con porcentajes de entre el 87% y el 92% "a la hora de evaluar, cuantitativa y cualitativamente la evolución en los niños participantes en varios aspectos: alta motivación por la ciencia, aprendizajes científicos precisos y bien verbalizados, impacto social claro (familia y amistades) y valoración positiva del proyecto como apoyo escolar".

Noticias relacionadas

A nivel nacional, los datos también son positivos. Según sus evaluaciones, el 89% de los participantes considera la ciencia relevante, atractiva y emocionante, el 87% la percibe como útil, aplicable y necesaria para la vida cotidiana y la sociedad, detectándose un aumento significativo de su confianza, iniciativa y curiosidad científica. Por último, exponen, el 93% de los alumnos implicados en el programa manifiesta su deseo de seguir realizando actividades.