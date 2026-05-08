En el corazón del Conservatorio de Música de Luarca: un plan (previsto el jueves 14 de mayo) que permite conocer por dentro este centro de formación musical

El Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias, ubicado en Luarca, celebrará el próximo jueves 14 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas con el objetivo de acercar su actividad educativa y artística a las familias, al futuro alumnado y al conjunto de la comarca. La cita comenzará a las 17:00 horas y permitirá a los asistentes conocer de cerca la oferta formativa del centro y las distintas especialidades instrumentales que se imparten.

Bajo el lema "¡Ven a conocernos!", la jornada incluirá una visita guiada por las instalaciones del conservatorio, durante la que el público podrá recorrer las aulas, descubrir el funcionamiento diario del centro y resolver dudas relacionadas con el acceso y el proceso de matriculación. Además, se ha preparado un itinerario especial para la ocasión y quienes participen recibirán un regalo sorpresa al finalizar la actividad.

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Un "gran trabajo"

La concejala de Cultura, Clara García, destacó la importancia de esta iniciativa para "acercar la enseñanza musical a las familias y dar a conocer el gran trabajo que se desarrolla en el conservatorio de Luarca". La edil subrayó además que el centro "es un referente cultural y educativo para todo el occidente asturiano y ofrece una formación artística de gran calidad para niños, niñas y jóvenes". Se da la circunstancia de que este centro tiene que recibir una notable aportación municipal para su funcionamiento. De hecho, el gobierno valdesano reclamó insistentemente más ayuda a la Consejería de Educación, de quien depende la enseñanza reglada, sin, de momento, obtener respuesta.