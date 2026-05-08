En el corazón del Conservatorio de Música de Luarca: un plan (previsto el jueves 14 de mayo) que permite conocer por dentro este centro de formación musical
La actividad, bajo el lema "¡Ven a conocernos!", busca acercar la oferta formativa y las especialidades del centro a familias y futuros alumnos de la comarca
El Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias, ubicado en Luarca, celebrará el próximo jueves 14 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas con el objetivo de acercar su actividad educativa y artística a las familias, al futuro alumnado y al conjunto de la comarca. La cita comenzará a las 17:00 horas y permitirá a los asistentes conocer de cerca la oferta formativa del centro y las distintas especialidades instrumentales que se imparten.
Bajo el lema "¡Ven a conocernos!", la jornada incluirá una visita guiada por las instalaciones del conservatorio, durante la que el público podrá recorrer las aulas, descubrir el funcionamiento diario del centro y resolver dudas relacionadas con el acceso y el proceso de matriculación. Además, se ha preparado un itinerario especial para la ocasión y quienes participen recibirán un regalo sorpresa al finalizar la actividad.
Un "gran trabajo"
La concejala de Cultura, Clara García, destacó la importancia de esta iniciativa para "acercar la enseñanza musical a las familias y dar a conocer el gran trabajo que se desarrolla en el conservatorio de Luarca". La edil subrayó además que el centro "es un referente cultural y educativo para todo el occidente asturiano y ofrece una formación artística de gran calidad para niños, niñas y jóvenes". Se da la circunstancia de que este centro tiene que recibir una notable aportación municipal para su funcionamiento. De hecho, el gobierno valdesano reclamó insistentemente más ayuda a la Consejería de Educación, de quien depende la enseñanza reglada, sin, de momento, obtener respuesta.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel