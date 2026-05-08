El trail Valle del Esva calienta motores: más que una carrera, una fiesta más del calendario anual de Trevías
La cita, que incluye la famosa "espichona" a mediodía, se celebrará el domingo 24 de mayo y espera rondar los quinientos corredores
El trail Valle del Esva cumple este año su primer lustro de actividad y lo hace con buena salud y la expectativa de reunir a varios cientos de corredores el próximo 24 de mayo en Trevías. La cita no ha dejado de crecer y, señala la organización, se ha consolidado como uno de los eventos anuales habituales en el pueblo: "Caló muy bien, estamos encantados y no tenemos problemas para encontrar voluntarios que nos ayuden en la organización".
Lo cuenta Jacobo Arias, una de las caras visibles al frente de la organización. Señala que la idea partió de un grupo de exjugadores del Club Deportivo Treviense que, tras colgar los tacos, decidieron seguir a la carrera. De su inquietud nació esta prueba, que cuenta con tres modalidades: el speed trail, con 14,5 kilómetros; la carrera de media distancia, con 26,7 kilómetros y la prueba andarina, de 9,5 kilómetros. Las tres se celebran de manera simultánea durante la mañana y, por la tarde, tienen lugar las pruebas infantiles.
Epicentro en el campo de fútbol
El epicentro de todo es el campo de fútbol de Trevías, salida y meta de la prueba y también sede de la auténtica fiesta: la espichona. Se trata de una comida de confraternización entre deportistas y organizadores que ya es un clásico en Trevías. Se come un poco de todo, pero tiene especial protagonismo la empanada de arroz con leche de Panadería Geli, uno de los patrocinadores del evento. "Llama mucho la atención, hasta el punto de que se ha convertido en un emblema de la feria", señala Jacobo Arias.
La edición del año pasado, en la que fue sede de la Copa de Asturias, fue de auténtico récord con casi quinientos participantes. "La verdad es que desde el primer año hemos crecido exponencialmente, aunque igual este año bajamos un poco porque no tenemos el tirón de ser Copa".
Los preparativos del evento han comenzado. La inscripción está abierta y también en marcha los trabajos de limpieza y adecuación de los tramos por los que discurre la prueba. "Hay tramos que discurren por sendas, pero es verdad que a la gente le gusta correr por zonas de bosque y utilizamos muchos caminos", señala Arias, que hace hincapié en la colaboración de los voluntarios y también la ayuda que reciben del Ayuntamiento para la adecuación de los tramos.
La prueba deportiva ya es una tradición en Trevías y una demostración de la dinamización económica de las zonas rurales a través del deporte. "Ya es una tradición, solemos tener al buen tiempo contratado y suele haber muy buen ambiente, con mucha animación en Trevías", resume.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros