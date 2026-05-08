El trail Valle del Esva calienta motores: más que una carrera, una fiesta más del calendario anual de Trevías

El trail Valle del Esva cumple este año su primer lustro de actividad y lo hace con buena salud y la expectativa de reunir a varios cientos de corredores el próximo 24 de mayo en Trevías. La cita no ha dejado de crecer y, señala la organización, se ha consolidado como uno de los eventos anuales habituales en el pueblo: "Caló muy bien, estamos encantados y no tenemos problemas para encontrar voluntarios que nos ayuden en la organización".

Lo cuenta Jacobo Arias, una de las caras visibles al frente de la organización. Señala que la idea partió de un grupo de exjugadores del Club Deportivo Treviense que, tras colgar los tacos, decidieron seguir a la carrera. De su inquietud nació esta prueba, que cuenta con tres modalidades: el speed trail, con 14,5 kilómetros; la carrera de media distancia, con 26,7 kilómetros y la prueba andarina, de 9,5 kilómetros. Las tres se celebran de manera simultánea durante la mañana y, por la tarde, tienen lugar las pruebas infantiles.

Epicentro en el campo de fútbol

El epicentro de todo es el campo de fútbol de Trevías, salida y meta de la prueba y también sede de la auténtica fiesta: la espichona. Se trata de una comida de confraternización entre deportistas y organizadores que ya es un clásico en Trevías. Se come un poco de todo, pero tiene especial protagonismo la empanada de arroz con leche de Panadería Geli, uno de los patrocinadores del evento. "Llama mucho la atención, hasta el punto de que se ha convertido en un emblema de la feria", señala Jacobo Arias.

La edición del año pasado, en la que fue sede de la Copa de Asturias, fue de auténtico récord con casi quinientos participantes. "La verdad es que desde el primer año hemos crecido exponencialmente, aunque igual este año bajamos un poco porque no tenemos el tirón de ser Copa".

Los preparativos del evento han comenzado. La inscripción está abierta y también en marcha los trabajos de limpieza y adecuación de los tramos por los que discurre la prueba. "Hay tramos que discurren por sendas, pero es verdad que a la gente le gusta correr por zonas de bosque y utilizamos muchos caminos", señala Arias, que hace hincapié en la colaboración de los voluntarios y también la ayuda que reciben del Ayuntamiento para la adecuación de los tramos.

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La prueba deportiva ya es una tradición en Trevías y una demostración de la dinamización económica de las zonas rurales a través del deporte. "Ya es una tradición, solemos tener al buen tiempo contratado y suele haber muy buen ambiente, con mucha animación en Trevías", resume.