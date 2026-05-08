La UME se prepara para los grandes incendios forestales con una práctica en Tineo y Valdés en la que participarán 370 militares
Un grupo de profesionales del Quinto Batallón de la UME (BIEM V) pasarán la semana en el Occidente entrenándose para la lucha contra el fuego
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han elegido el Occidente para prepararse para la lucha contra los grandes incendios forestales. Justo cuando acaban de cumplirse tres años del grave incendio registrado en Valdés y Tineo, los equipos del Quinto Batallón de la UME (BIEM V) han elegido ambos concejos para esta formación que tendrá lugar la próxima semana.
Según explica el Ministerio de Defensa, se desplazarán al Occidente 370 militares y más de cien vehículos, "entre los que se encuentran: helicópteros, autobombas, ambulancias, estaciones de transmisiones, diversos vehículos pesados y ligeros especializados". Los efectivos tendrán su base en el polideportivo de Luarca y, desde allí, se desplazarán a los puntos del terreno elegidos para las maniobras.
Focos simultáneos
En concreto, está previsto recrear varios incendios forestales de forma simultánea y los militares practicarán "el manejo de herramientas manuales y mecánicas para desbroce, movimiento por pistas forestales con autobombas y trabajos en interfaz urbano forestal".
El Ministerio de Defensa explica que otra de las prácticas que se realizarán "será la integración de helicópteros en el despliegue, afianzando de esta manera las capacidades operativas, la activación y el despliegue de estos medios en este tipo de emergencias".
Además del personal militar participarán en el ejercicio equipos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Agentes Medioambientales de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
"Este ejercicio pertenece al conjunto de actividades anuales de preparación del Batallón, enfocando las maniobras a la preparación de la próxima campaña 2026 de lucha contra incendios forestales", señala Defensa.
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