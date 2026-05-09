La Edad Media vuelve a Luarca para celebrar el aniversario de su Carta Puebla, de 1270

Luarca viajará del 29 al 31 de mayo más de siete siglos atrás para conmemorar uno de los hitos más importantes de su historia: la concesión del Fuero de Luarca y la Carta Puebla de Valdés por parte del rey Alfonso X el Sabio. La villa celebrará la efeméride con una nueva edición de la Feria Medieval, organizada por el Ayuntamiento de Valdés, que llenará la plaza Alfonso X El Sabio de puestos artesanales, animación callejera, música y actividades para todos los públicos.

La Carta Puebla fue otorgada el 29 de mayo de 1270 en Burgos y supuso un antes y un después para el concejo, ya que permitió a los habitantes de la entonces puebla quedar bajo la protección directa de la Corona, reduciendo abusos señoriales y favoreciendo el desarrollo económico y comercial de la villa. A partir de ese momento, Luarca se consolidó como centro administrativo, social y económico del territorio valdesano gracias al impulso de la pesca, el comercio marítimo, la madera y otras actividades ligadas al puerto.

El concejal de Cultura de Valdés, Ismael González, destaca que la celebración busca "valorar un momento clave en la historia de Luarca y del concejo, pero también convertirlo en una fiesta abierta y participativa para vecinos y visitantes". El edil subraya además que la intención es "seguir consolidando esta cita como un referente cultural y turístico del calendario local".

Programa

La feria arrancará el viernes al mediodía y se prolongará hasta la tarde del domingo con cerca de treinta puestos de artesanía y alimentación, además de una zona habilitada para comer. "Queremos que la gente disfrute del ambiente medieval durante todo el fin de semana, con actividades continuas y propuestas para todas las edades", señala González.

Entre las actividades previstas destacan los pasacalles de gigantes, espectáculos teatrales y animaciones musicales que se suman en esta edición. El viernes habrá dos pases del pasacalles de gigantes, a las 17.00 y 19.00 horas, además del desfile nocturno "Los monstruos", a las 21.00 horas.

El sábado será una de las jornadas con más actividad, con el teatro de calle "Piratas de los mares" a las 12.00 y 13.30 horas, seguido por el espectáculo musical y de animación "La pócima de las brujas", que se representará a las 17.00 y 19.00 horas. La jornada concluirá con el pasacalles nocturno "Cencerrada Decrépita", previsto para las 21.00 horas.

El domingo 31 continuará la ambientación medieval con la representación de "Las pescaderas", a las 12.30 y 14.30 horas, coincidiendo además con una de las citas más populares de la programación: la tradicional Comida de Hermandad en la Calle. Para ello, el Ayuntamiento habilitará mesas y sillas en el paseo del Muelle para que vecinos y visitantes puedan compartir comida y jornada festiva al aire libre.

Paralelamente, varios establecimientos hosteleros de la villa ofrecerán menús medievales especiales durante la jornada dominical. Participarán La Galga, Hostal Canero, Miramar, Muelle 3 y El Ancla.

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"Más allá del mercado y de las actividades, se trata de recordar de dónde venimos y de reivindicar la historia de Luarca de una manera festiva y cercana", concluye Ismael González.