Recta final de los trabajos para que las fuentes de la Fonte-Baxa, en Luarca, luzcan en su máximo esplendor

El bosque-jardín de la Fonte Baxa, de Luarca, estrenará novedades en la temporada alta que está a punto de comenzar. Una de ellas es la puesta en marcha de las fuentes ornamentales del jardín, algunas de gran valor y antigüedad. Precisamente estos días se están dando los últimos retoques a estos elementos, que volverán a disponer de agua, con el consiguiente embellecimiento del entorno.

La puesta en marcha de las fuentes forma parte de un paquete de actuaciones anunciado el año pasado por importe de 131.000 euros y con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística del concejo. El objetivo es mejorar los recursos y atractivos de este jardín que cada año gana visitantes.

Valor artístico

"Tenemos seis fuentes de especial importancia y valor artístico, una de ellas data de 1788, que volverán a entrar en funcionamiento", precisa el alcalde, que este jueves comprobó de primera mano cómo avanzan los trabajos. La mayor parte de las fuentes ya están listas y ya cuentan con agua para satisfacción de los visitantes. Cabe explicar que el suministro de agua es posible gracias a la instalación de paneles solares. Solo la obra de las fuentes supuso un desembolso de 16.900 euros.

En imágenes: puesta a punto de las fuentes del bosque-jardín de la Fonte-Baxa /

Por otro lado, se convirtió un antiguo almacén en aula de recepción de visitantes, un espacio especialmente atractivo para las visitas escolares. Este equipamiento está listo desde hace un mes y cuenta además con un aseo. Está equipado con sillas para ofrecer un espacio a cubierto en el que recibir una primera información antes de adentrarse en los senderos de este enclave único en el Occidente. Esta obra supuso una inversión de 45.800 euros.

Noticias relacionadas

De manera paralela, se ha dotado de electricidad al bosque-jardín, gracias a las placas solares instaladas junto al aula de recepción de visitantes. Esta dotación, que permitirá al equipamiento aumentar su oferta de servicios, ha supuesto un desembolso de 68.700 euros.