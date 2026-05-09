Trevías estrena un nuevo Punto Limpio de Proximidad de 544 kilogramos para facilitar el reciclaje de residuos especiales

Trevías cuenta desde esta semana con un nuevo Punto Limpio de Proximidad, una instalación destinada a facilitar el reciclaje de residuos domésticos especiales y avanzar hacia un modelo de concejo más sostenible y comprometido con el medio ambiente.

El nuevo equipamiento, integrado dentro de la Red de Puntos Limpios de Asturias y gestionado en colaboración con Cogersa, permitirá a los vecinos depositar de forma cómoda y segura residuos que no deben tirarse a los contenedores convencionales.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Óscar Pérez, destaca que "la instalación de este nuevo punto limpio responde al compromiso municipal con un concejo más sostenible, facilitando a los vecinos el reciclaje de residuos especiales".

El regidor subrayó además que esta actuación se integra dentro de una estrategia ambiental que el municipio viene desarrollando desde hace años. "El punto limpio móvil de Trevías viene a completar una política de tratamiento de residuos especiales en la que llevamos años inmersos", señaló Pérez.

Materiales de tamaño pequeño

El módulo instalado en Trevías dispone de compartimentos específicos para distintos materiales de pequeño tamaño y uso doméstico. Entre ellos se encuentran ropa y calzado, pilas y baterías, sprays y aerosoles, tóners y cartuchos de tinta, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cápsulas de café y aceite vegetal usado en recipientes de plástico.

La nueva infraestructura busca acercar el reciclaje al día a día de los ciudadanos y evitar que muchos de estos residuos acaben mezclados con la basura orgánica o abandonados en puntos inadecuados.

En la instalación puede leerse además el distintivo de "Asturias Contigo Recicla", junto al sello de Cogersa y la Red de Puntos Limpios del Principado.

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El dispositivo instalado corresponde a un "Minipunto Limpio de Proximidad 4C", fabricado en Asturias por la empresa Celtibérica de Minipuntos Limpios S.L.U., con sede en Oviedo. Según la placa técnica visible en la instalación, el módulo fue fabricado en 2026 y cuenta con una capacidad máxima de utilización de 544 kilogramos.