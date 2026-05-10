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La Casa de la Infancia y Juventud de Luarca busca monitores para incorporarse de forma inmediata

La empresa que gestiona este servicio del Ayuntamiento de Valdés abre un proceso de selección para reforzar el equipo de actividades de tiempo libre con menores y jóvenes

Interior de la Casa de la Infancia y la Juventud de Luarca.

Interior de la Casa de la Infancia y la Juventud de Luarca. / Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

La Casa de la Infancia y Juventud Margarita Salas de Luarca incorporará nuevo personal en las próximas semanas a través de un proceso de selección impulsado por la empresa ControlV Formación, que busca ampliar su equipo de trabajo en el ámbito del ocio educativo y juvenil.

La oferta está dirigida a personas "dinámicas, motivadas y con interés por trabajar con menores y jóvenes" en actividades de tiempo libre, una labor cada vez más demandada dentro de este espacio de participación infantil y juvenil del concejo.

Entre los requisitos indispensables figura contar con la titulación oficial de Monitor o Monitora de Tiempo Libre (MTL), mientras que también se valorará disponer del título de TASOCT (Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística).

Incorporación inmediata

Las incorporaciones serán inmediatas y los horarios previstos incluyen principalmente turnos de tarde entre semana, así como mañanas y tardes durante los fines de semana, adaptándose a la programación habitual de actividades de la Casa de la Infancia y Juventud. Desde la organización animan a todas las personas interesadas a presentar su candidatura lo antes posible debido a la rápida cobertura de plazas en este tipo de perfiles.

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Los candidatos deberán enviar su currículum vitae junto con la documentación acreditativa de la titulación requerida al correo electrónico seleccion@controlvformacion.es

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