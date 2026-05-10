La Casa de la Infancia y Juventud de Luarca busca monitores para incorporarse de forma inmediata

La Casa de la Infancia y Juventud Margarita Salas de Luarca incorporará nuevo personal en las próximas semanas a través de un proceso de selección impulsado por la empresa ControlV Formación, que busca ampliar su equipo de trabajo en el ámbito del ocio educativo y juvenil.

La oferta está dirigida a personas "dinámicas, motivadas y con interés por trabajar con menores y jóvenes" en actividades de tiempo libre, una labor cada vez más demandada dentro de este espacio de participación infantil y juvenil del concejo.

Entre los requisitos indispensables figura contar con la titulación oficial de Monitor o Monitora de Tiempo Libre (MTL), mientras que también se valorará disponer del título de TASOCT (Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística).

Incorporación inmediata

Las incorporaciones serán inmediatas y los horarios previstos incluyen principalmente turnos de tarde entre semana, así como mañanas y tardes durante los fines de semana, adaptándose a la programación habitual de actividades de la Casa de la Infancia y Juventud. Desde la organización animan a todas las personas interesadas a presentar su candidatura lo antes posible debido a la rápida cobertura de plazas en este tipo de perfiles.

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Los candidatos deberán enviar su currículum vitae junto con la documentación acreditativa de la titulación requerida al correo electrónico seleccion@controlvformacion.es