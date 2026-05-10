Luarca deja atrás el marcador de hace 33 años del polideportivo municipal y da el salto al videomarcador digital más profesionalizado
El complejo moderniza sus instalaciones con una nueva pantalla que mejorará las competiciones ayudará a los clubes a captar patrocinadores
El Polideportivo Pedro Llera Losada de Luarca cuenta desde esta semana con un nuevo videomarcador, una mejora largamente demandada por los clubes usuarios de la instalación y que supondrá un salto en modernización para los eventos deportivos que se celebran en el recinto.
La concejala de Deportes, Silvia García, presentó esta nueva incorporación junto al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, quien destacó la importancia de una actuación que, aunque modesta en inversión, responde a una petición histórica del deporte local.
Inversión pequeña, satisfacción grande
"Tal inversión, aunque pequeña, da mucha satisfacción a los clubes usuarios de la instalación, que venían solicitando esta mejora desde hacía años", señaló el regidor valdesano.
El nuevo videomarcador permitirá no solo mejorar la experiencia durante los partidos y competiciones, sino también abrir nuevas posibilidades para los equipos del concejo. Durante los encuentros podrán proyectarse anuncios y patrocinios de los clubes locales, facilitando así nuevas vías de financiación para afrontar las temporadas deportivas.
Silvia García explicó que la instalación era una reivindicación recurrente de las entidades deportivas del municipio. "Es una demanda que llevan reclamando los clubes desde hace tiempo", indicó.
La edil subrayó además que el dispositivo aportará una mejora visible a las instalaciones deportivas de Luarca. "Va a mejorar mucho los eventos deportivos y también ayudará a los clubes con los patrocinios, porque podrán exponer ahí los diferentes apoyos que tienen durante la temporada", afirmó.
El antiguo marcador llevaba más de tres décadas funcionando en el pabellón. Según recordó García, había sido instalado en las Navidades de 1993 coincidiendo con una maratón deportiva organizada entonces en el municipio. "Si no recuerdo mal, tiene 33 años", comentó.
La inversión realizada por el Ayuntamiento de Valdés ronda los 13.000 euros y supone una nueva mejora para una de las instalaciones deportivas más utilizadas del concejo.
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