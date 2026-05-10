Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo

Cadavedo se tiñe de luto. El que fuera presidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo, Marcos Fernández, falleció hoy a los 44 años tras luchar contra una enfermedad, el cáncer, de la que se pensaba recuperado. Fernández fue un activo especial en este colectivo que pelea cada año, a través de la entrañable fiesta de La Regalina, por preservar las tradiciones más asturianas, como quiso Fernán Coronas, más conocido como Padre Galo.

Marcos Fernández estuvo vinculado al movimiento vecinal de Cadavedo desde joven. Fue un presidente que logro varias cosas, entre otras, recuperar el hórreo que un argayo fatal echó abajo en 2020.

Se preocupó, junto a su entonces equipo, de buscar financiación y expertos para que el campo de la Garita volviera a tener un hórreo frente al que bailar bailes asturianos cada último domingo de agosto, su la fiesta más señalada del pueblo. Asturiano de pro, valdesano y cadavedano convencido, recogió el premio "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA en octubre de 2021 tras cumplir La Regalina noventa años como fiesta y como reconocimiento a su esfuerzo por preservar las tradiciones y la cultura popular y su implicación para generar un sentido de comunidad en la zona, donde es una de las instituciones sociales más queridas y apreciadas.

Fernández siempre se mantuvo ligado al pueblo, donde creció junto a sus hermanos. El cáncer se cruzó en su camino, pero logró recuperarse y hasta hace pocas semanas llevaba una vida normal. La enfermedad avisó tarde y el joven permaneció ingreso hasta el fatal desenlace. Aquel mismo año también postuló al pueblo como Premio Pueblo Ejemplar, un galardón que llegaría un año después, cuando la sociedad estaba bajo el mando de otro vecino.

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El funeral se celebrará mañana, lunes, a las 18.00 horas, en la iglesia de Cadavedo.