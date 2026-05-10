Valdés renovará la señalización de nueve sendas (de las Hoces del Esva a San Antón de Concilleiro y el río Mállane) y creará una ruta de miradores para reforzar su oferta turística
El Ayuntamiento invertirá 88.000 euros en la mejora de caminos, homologación de recorridos y renovación de paneles informativos en distintos puntos del concejo
El Ayuntamiento de Valdés pondrá en marcha en las próximas semanas una importante actuación para mejorar la red de senderos y recursos turísticos del concejo con la reseñalización de nueve rutas y la reposición de varios paneles informativos en distintos enclaves del municipio.
La actuación, financiada íntegramente a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, contará con una inversión total de 88.000 euros y se ejecutará entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio.
Los trabajos permitirán revisar, renovar y actualizar la señalización de varias sendas ya homologadas por la Federación de Montaña del Principado de Asturias, mejorando así tanto la seguridad como la experiencia de vecinos y visitantes que recorren estos itinerarios.
A qué senderos afecta
Entre las rutas incluidas se encuentran las dos sendas de las Hoces del Esva: la circular con epicentro en San Pedro de Paredes (PR-AS-1) y la que conecta con el concejo de Tineo (PR-AS-2). También se actuará sobre la senda de San Antón de Concilleiro (PR-AS-3), que además será objeto de una nueva homologación y pasará a tener inicio y final en Barcia.
La renovación alcanzará igualmente a la senda circular de Cabo Busto (PR-AS-4), la senda de Los Llugarinos en Trevías (PR-AS-5) y la ruta de la capilla de San Juan (PR-AS-178), con salida y llegada nuevamente en San Pedro de Paredes.
Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento impulsará la homologación de tres nuevas rutas, adaptando y renovando también su señalización. Una de ellas será la senda de Punta Muyeres, en Luarca, cuyo recorrido se ampliará pasando por Taurán, Albarde y La Mata hasta llegar al Parque de la Vida.
También se mejorará la senda del río Mállene, con inicio y final en Gamones, y se creará una nueva senda circular entre Cadavedo y Villademoros, un recorrido muy transitado actualmente pero que hasta ahora carecía de señalización específica.
Reposición de paneles
La actuación no se limitará únicamente a los senderos. El proyecto incluye además la reposición de varios paneles turísticos en la capital del concejo y la renovación de los existentes en el mirador de La Atalaya y en la Mesa de los Mareantes, ambos en Luarca.
A estos espacios se sumarán nuevos paneles informativos en La Funiar, en Almuña, y en El Chano, configurando así una futura ruta de miradores que busca poner en valor algunos de los paisajes más destacados del concejo.
Con esta intervención, Valdés "refuerza su apuesta por un turismo vinculado a la naturaleza, el senderismo y el patrimonio paisajístico, mejorando la accesibilidad y la información de algunos de los itinerarios más frecuentados del municipio", según el alcalde, Óscar Pérez.
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