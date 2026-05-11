Cadavedo llora la temprana partida de Marcos Fernández "Maki", figura clave de La Regalina

Hay silencios más elocuentes que los grandes discursos. Y eso se esperaba este lunes en Cadavedo: silencio. Silencio en la despedida de Marcos Fernández Suárez, quien fue presidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo entre 2017 y 2021. Un joven —tenía 44 años en el momento de su muerte en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)— "muy cercano", "cariñoso" y "especialmente interesado" por la cultura asturiana y por su pueblo, Cadavedo, ese que lo vio crecer y también despedirse.

Cuentan ( no solo porque Marcos Fernández haya fallecido con apenas 44 años ni por el hecho en sí de su desaparición), que costará volver a compartir momentos con un vecino así. Los adjetivos que utilizaron los allegados para recordarlo: Trabajador, comprometido y, sobre todo, "buena persona". Por eso fueron muchos los pésames dirigidos a su familia más cercana: su madre y sus tres hermanos.

Desde primera hora de la mañana en el tanatorio de Barcia, y más tarde en el funeral celebrado en Cadavedo, las muestras de tristeza fueron muchas. El rápido avance de la enfermedad sorprendió a todo un pueblo. Marcos Fernández luchó contra el cáncer y se pensaba recuperado. La fatalidad fue rápida. En Cadavedo lo recuerdan trabajando y paseando hace relativamente pocos días, "como si nada pasara y con su semblante de siempre".

Pero si el silencio reinó por la mañana en el tanatorio y por la tarde en el funeral, no sucedió lo mismo en las redes sociales. Numerosos y cariñosos pésames pudieron leerse en más de un perfil de entidades públicas y colectivos.

Personas esperando en la puerta del tanatorio, en Barcia. / Ana M. Serrano

El más sentido, el de la Sociedad Popular La Regalina, de la que Marcos Fernández dejó de ser presidente en 2021, no sin antes haber recogido el premio "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA por ser el fiel respresentante de la fiesta de La Regalina (el cuadro con su retrato con motivo de la entrega del galardón "cuelga en su casa"), haber devuelto el icónico hórreo a su lugar (dejando trás las consecuencias de un argayo que hizo que en anterior se tambaleara) y haber enfocado la candidatura a Premio Pueblo Ejemplar, algo que logró un año después.

Desde la socieda, hoy presidida por Laura del Campo, destacaron su trabajo por el pueblo, su participación en fiestas y otros momentos importantes de la asociación del pueblo, así como su disponibilidad incluso cuando la enfermedad le obligó a apartarse de la actividad de primera línea.

"Hoy no solo te despedimos 'Maki', despedimos a Melchor, despedimos al mejor bailarín que tuvo y tiene coros y danzas La Regalina", señalaron en su mensaje.

"Maki", como le llamaban cariñosamente, fue una figura ligada a La Regalina, sí, pero no solo. También a la música y al fútbol valdesano.

El grupo musical Madastur lo despidió con un mensaje en el que recordó su carácter "silencioso, cariñoso, luchador" y su papel dentro de la formación. Sus compañeros destacaron los años compartidos ( "muchas risas, muchos viajes, mucha complicidad") y señalaron que "Madastur no será lo mismo", aunque Marcos Fernández seguirá estando presente entre ellos: ese será el mejor homenaje.

El Luarca Club de Fútbol y el Club Deportivo Treviense también trasladaron sus condolencias a familiares y amigos por el fallecimiento de Marcos Fernández, quien jugó en ambos clubes.

Dos coches fúnebres, cargados de coronas de flores, a su llegada a la iglesia de Cadavedo. / Ana M. Serrano

La entidad luarquesa lo recordó como vecino de Cadavedo y exjugador del club y subrayó su papel en la recuperación de tradiciones y de la identidad local. Para el club deportivo de su vecina Trevías, Marcos Fernández fue algo más que un jugador: "El mejor compañero para compartir vestuario". "Con la sonrisa eterna y con la guitarra por bandera, así te vamos a recordar; gracias a ti todos fuimos más felices".

El funeral reunió a centenares de personas y el párroco, Francisco Javier Torres, no dudó en recordar los múltiples recuerdo a Marcos Fernández, un vecino capaz de dar y generar cariño.

Noticias relacionadas

Vecinos y allegados del fallecido esperando el coche fúnebre. / Ana M. Serrano

Su recuerdo queda unido a Cadavedo, a La Regalina, a Madastur, al fútbol valdesano y a los muchos vecinos que compartieron con Marcos Fernández el amor por la zona rural asturiana y el compromiso con los suyos. Su sonrisa, su discreción, su compromiso y su forma de estar siempre dispuesto para los demás serán "eternos" si el recuerdo responde.