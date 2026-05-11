Un centenar de militares de la UME se preparará en Luarca para la campaña contra incendios

Valdés será esta semana escenario de parte los ejercicios programados por la Unidad Militar de Emergencias para preparar la campaña de lucha contra incendios forestales en el Principado. Las maniobras se desarrollarán entre este lunes y el jueves y contarán con la participación de 370 militares y más de 100 vehículos especializados. En Luarca, hay unos 100 profesionales. Parte de los efectivos tomaron esta mañana el polideportivo Pedro Llera Losada, donde se prevé que se instala el campamento base.

Desde el Ayuntamiento de Valdés, la concejala de Salud Pública, Silvia García, valoró positivamente la elección del concejo como uno de los escenarios de estos ejercicios. "Estas actuaciones son bienvenidas", señaló, antes de destacar que el municipio colabora prestando recursos para facilitar el desarrollo de las maniobras.

La edil subrayó además la importancia de este tipo de ejercicios para conocer mejor el territorio y prepararse ante posibles emergencias. Según explicó, estas actuaciones permiten realizar "un estudio de nuestros montes" que puede resultar importante "de cara a futuras catástrofes". Se da la circunstancia de que Valdés fue el concejo peor parado de los incendios registrados en marzo de 2023.

Según la nota difundida por el Ministerio de Defensa, el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con base en San Andrés del Rabanedo, trabajará sobre un escenario en el que se recrearán varios incendios forestales de forma simultánea. El objetivo será entrenar el manejo de herramientas manuales y mecánicas para el desbroce, el movimiento por pistas forestales con autobombas y el trabajo en la interfaz urbano-forestal.

También en Tineo

Los ejercicios tendrán lugar en los concejos de Tineo y Valdés. Durante las prácticas se desplegarán medios como helicópteros, autobombas, ambulancias, estaciones de transmisiones y vehículos pesados y ligeros especializados. Otra de las actuaciones previstas será la integración de helicópteros en el despliegue, así como la activación y coordinación de estos medios en una situación de emergencia.

En el operativo también participarán equipos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, agentes medioambientales de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Las maniobras forman parte del conjunto de actividades anuales de preparación del batallón y están enfocadas a la próxima campaña de 2026 de lucha contra incendios forestales. En Valdés, el despliegue servirá para ensayar la coordinación de medios humanos y materiales en un entorno forestal y rural, con especial atención a la prevención y respuesta ante incendios.