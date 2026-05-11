Segunda vida para el camping de Luarca: 'tiny houses', 'glamcamping' y más empleo local
El proyecto de HolaCamp busca cambiar este espacio, el primero de sus características fundado por una familia holandesa en 1958, mantener su licencia y abrir una nueva etapa ligada al turismo de naturaleza
El camping de Luarca afronta una nueva etapa después de años marcados por las dificultades, la burocracia y la imposibilidad de mantener en marcha una infraestructura que, pese a su valor y al cariño acumulado, había quedado prácticamente paralizada.
Su principal activo, según explica su propietario, Darío Jan Wagenaar, es la licencia de camping, un elemento clave para poder rescatar el espacio y volver a ponerlo en funcionamiento. Y esta licencia permite a Jan Waagenar arrendar el espacio a la empresa HolaCamp, que está dispuesta, según pudo saber este diario, a hacer una inversión millonaria: entre tres y cinco millones de euros.
Wagenaar asume ahora el reto de posibilitar un proyecto que la familia fundadora no puede, en estas circunstancias pooner en marcha. Señala que la infraestructura llegó a estar condicionada por una carga administrativa que sobrepasó incluso a "equipos enteros y fuertes". Aun así, defiende que el espacio conserva un gran potencial y que merece una nueva oportunidad.
Detrás de esta iniciativa hay también una historia personal. Darío Jan Wagenaar mantiene un vínculo directo con el lugar y resume esa relación con una frase: "Nací, crecí y trabajé aquí". Durante años ejerció "de todo" y conoce de cerca cada rincón del camping, sus posibilidades y también sus dificultades.
Ahora, su intención es que pueda tener una segunda, aunque sin su gestión directa. "No sabía qué hacer, pero sí que había que sacarlo adelante", reconoce Wagenaar, que planteó a la empresa que cambiará el camping luarqués un arrendamiento por cinco años.
El objetivo no pasa solo por reabrir una instalación turística, sino por generar actividad en el entorno. Wagenaar explica que el nuevo proyecto, según entiende, aspira a contar con gente del pueblo, dar trabajo a personas de la zona y convertir el camping en una oportunidad para Luarca y su comarca.
Modernización
Entre los planes de futuro figura la modernización de la oferta turística con alojamientos vinculados a la naturaleza.
El proyecto contempla preve una inversión millonaria para incorporar 'tiny houses', el concepto de 'glamcamping' y otros formatos singulares para captar clientes sin perder la esencia de un camping histórico en Asturias que en el momento de su arrendamiento tenía capacidad para 354 personas y 104 parcelas.
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