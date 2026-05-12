La Selmana de les Lletres Asturianes en el instituto de Luarca: actividades literarias y culturales para el alumnado dirigidas por escritores
La iniciativa busca visibilizar el asturiano entre el alumnado mediante lecturas dramatizadas, charlas y una muestra dedicada a la escritora Taresa Cónsul
El instituto de enseñanza secundaria Carmen y Severo Ochoa de Luarca celebra hasta el viernes su particular Selmana de les Lletres Asturianes con un programa de actividades destinado visibilizar la lengua y la cultura asturianas entre el alumnado del centro.
Según explicó el profesor de Llingua, Hugo Cortina, responsable de la actividad y El Entrego, la celebración comenzó el pasado viernes con la inauguración de una exposición dedicada a Taresa Cónsul, escritora del siglo XVIII homenajeada institucionalmente este año. La muestra, situada junto al salón de actos, permanecerá abierta durante toda la semana para que pueda ser visitada por la comunidad educativa.
La jornada inaugural contó además con la participación del alumnado de todos los niveles de asturiano, que realizó una lectura dramatizada de un entremés de la autora homenajeada. Esta actividad permitió acercar al alumnado a la literatura asturiana de una forma dinámica y participativa.
La programación continuará mañana, miércoles, con un encuentro entre los estudiantes y el escritor sierense Sidoro Villa Costales, quien hablará sobre su libro de aventuras "Mael al debalu". Al día siguiente, jueves 14, también a las 11:45 horas, será la autora valdesana María Esther García López quien compartirá con el alumnado su obra de relatos cortos "Alredor de la quintana: animales y otros bichos".
Para el profesor Hugo Cortina, estas actividades son "una manera de celebrar esta efeméride, poner en valor nuestra lengua y cultura y dar a conocer entre el alumnado la importante y variada producción literaria en asturiano de nuestra región". Es la primera vez que el IES Carmen y Severo Ochoa se suma a la celebración de la Selmana de les Lletres Asturianes con una programación propia.
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