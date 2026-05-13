Valdés impulsa el medio rural con un plan de 150.000 euros para obras de proximidad

El Ayuntamiento de Valdés ha iniciado el "Plan de pequeñas obras rurales", una línea de actuaciones dotada con 150.000 euros destinada a atender distintas mejoras en los núcleos rurales del concejo. El concejal de Obras, Carlos Fernández, supervisó en Barcia los trabajos, ahora ya concluidos, de pintura y señalización vial, una de las primeras intervenciones incluidas en este programa.

Estas obras forman parte de una planificación municipal que responde "a las demandas trasladadas tanto por las asociaciones vecinales como por los propios ciudadanos", detalla el edil. El objetivo es actuar sobre "necesidades concretas y de proximidad", con mejoras repartidas por diferentes puntos del concejo y con un calendario de ejecución que prevé que las inversiones estén finalizadas antes del mes de noviembre.

Soterramiento en contenedor y otras

Tras las labores iniciadas en Barcia, una de las próximas actuaciones previstas será el soterramiento de los contenedores de reciclaje en Leiján, una intervención orientada a mejorar la integración de estos servicios en el entorno y facilitar su uso por parte de los vecinos.

El Plan de pequeñas obras rurales se suma a otras inversiones previstas por el Ayuntamiento valdesano para los próximos meses. Entre ellas figura el plan de caminos anual, que será adjudicado durante el verano y que contará con un importe aproximado de 300.000 euros. La Oficina Técnica municipal trabaja ya en la documentación necesaria para continuar con el asfaltado de caminos de titularidad municipal, una línea de actuación en la que el Ayuntamiento de Valdés viene insistiendo durante los últimos años.

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Con estas actuaciones, el área de Obras pretende mantener una intervención "continuada en el medio rural", combinando pequeñas mejoras puntuales con inversiones de mayor alcance en la red viaria municipal.