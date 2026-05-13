El simulacro de incendio revoluciona Paredes: "Es superinteresante la formación, pero ojalá nunca nos pase algo así"

La localidad de San Pedro de Paredes, en Valdés, amaneció este miércoles literalmente tomada por los cuerpos de emergencias. Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) junto a miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) protagonizaron un simulacro con el que los cuerpos de extinción se preparan para el inicio de la temporada de incendios. "Es superinteresante la formación y es bueno queestén preparados, pero ojalá nunca nos pase algo así", señaló la presidenta de la asociación de Vecinos del Valle de Paredes, Marisa García.

El colectivo estuvo presente en todo momento para atender cualquier necesidad de los efectivos desplegados en esta recreación de un incendio forestal a gran escala que se está desarrollando desde el martes en diferentes escenarios de Tineo y Valdés. Este miércoles el puesto de mando avanzado se colocó junto al Centro de Interpretación de las Hoces del Esva. Hasta allí se desplazó el director general de Cooperación Local y Prevención de Incendios, Olmo Ron.

En imágenes: el simulacro de incendio que se celebró este miércoles en Paredes /

El simulacro desplazó hasta Paredes "un amplio dispositivo integrado por profesionales de SEPA, Agentes Medioambientales, el SAMU, la UME y la BRIF de Tineo". Explica el Principado que "el ejercicio recrea varios escenarios que permiten la puesta en práctica de maniobras de ataque indirecto e indirecto del fuego tanto con herramienta manual como pesada, que sirven, además, de preparación para la lucha contra incendios, para mejorar la capacidad de reacción y la coordinación entre las administraciones y quienes intervienen en una emergencia de gran escala".

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En concreto, se verificó la operatividad de la carga de agua del helicóptero en un punto de agua portátil. El punto portátil ya se usó en un escenario real en los incendios del pasado agosto. Por otro lado, se ensayó la evacuación de un bombero herido que fue porteado por los efectivos hasta la UVI móvil.