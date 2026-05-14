ABHAL Residencia reúne a sus socios en Luarca para rendir cuentas y abordar el futuro de la entidad

La Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca, conocida como ABHAL, celebrará el próximo martes, 27 de mayo de 2026, su Asamblea general ordinaria de socios en las instalaciones de la entidad de Luarca. La convocatoria está fijada a las 19:00 horas en primera llamada y a las 19:30 horas en segunda convocatoria.

El orden del día incluye la presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 y su aprobación, si procede, además de un informe de dirección. El anuncio, firmado por la Junta Directiva de la entidad con fecha 5 de mayo, fue trasladado por Miguel García,.

ABHAL es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la atención sociosanitaria de personas mayores. La historia de ABHAL se remonta al 25 de septiembre de 1895, cuando fue constituida como "Casa Hospital con destino a los pobres del concejo". El centro fue inaugurado el 29 de agosto de 1897 como Hospital de Caridad de Valdés-Luarca; en 1908 pasó a denominarse Hospital Asilo de Valdés-Luarca y, desde el 25 de mayo de 1910, quedó nombrado definitivamente como Hospital Asilo de Luarca. En 1998 fue refundado como Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca.

A lo largo de su trayectoria, la entidad ha atendido a distintos colectivos necesitados y ha desempeñado funciones como área quirúrgica, paritorio, hospital de guerra, centro de infecciosos y orfanato, entre otras. En la actualidad, su labor se centra especialmente en la atención a personas mayores, aunque también conviven en el centro personas con discapacidad mayores de 50 años.

ABHAL celebró en 2022 sus 125 años de historia, una efeméride que subrayó el arraigo de la institución en Luarca y su papel asistencial en el occidente asturiano. El Arzobispado de Oviedo la define como un centro sociosanitario de inspiración católica fundado en 1895 para atender a los pobres del concejo.

Noticias relacionadas

Para más información sobre la Asamblea que se celebrará próximamente, las personas interesadas pueden contactar con ABHAL Residencia a través del teléfono 985 642 617, el correo electrónico hospitalasilo@abhal.es o la página web de la entidad.