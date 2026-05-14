Arón Piper, el actor de moda que pasó parte de su adolescencia en Luarca y estrena largometraje

Antes de que Arón Piper se convirtiera en uno de los rostros jóvenes reconocibles del cine y la televisión española, antes del fenómeno "Élite" y antes de los estrenos, hubo un pueblo: Luarca. Allí, entre el invierno duro y la vida lenta de una villa marinera, el actor pasó una etapa decisiva de su adolescencia. Un lugar que en su memoria aparece con una belleza doble: luminoso en verano, pero duro y cerrado cuando llegan los meses fríos.

Para el actor, Luarca fue paisaje, raíz, pero también conflicto. Allí, según reconoció, no tuvo "una adolescencia muy fácil". Esa confesión da profundidad a su última aparición en el programa El Hormiguero, donde acudió con Marco Cáceres para presentar "Hugo 24", película de Luc Knowles que llega a los cines este 15 de mayo y que ambos protagonizan. El filme habla de juventud, vivienda, miedo al futuro y decisiones urgentes; de un desahucio.

En el programa de Pablo Motos, Piper no se centró tanto en Luarca, pero sí completó el relato de lo que vino después de dejar Asturias. El actor recordó sus primeros años en Madrid junto a Marco Cáceres, una etapa de precariedad, amistad y supervivencia. "Me acogió en su habitación", contó Arón, evocando aquellos comienzos en los que los dos actores compartían piso, habitación y castings.

La historia dejó una imagen muy concreta: Piper durmiendo sobre un colchón de escaso grosor junto a su amigo y actor. "El Hormiguero" también mostró el lado más cotidiano de aquellos años. El actor contó que trabajó repartiendo flyers en la calle Montera de Madrid para atraer clientes a locales, con un sistema a comisión: si no entraba nadie, no cobraba.

Aquella precariedad contrasta con la fama que llegó después con "Élite", pero también ayuda a entender el discurso del actor. "La fama me vino de repente", contó. La entrevista en el programa de televisión dejó además varias anécdotas de convivencia. Fiestas improvisadas, ventanas abiertas y vecinos que terminaron lanzándoles frutas y verduras como protesta por el ruido.

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Debajo del tono ligero del programa asomó una misma línea biográfica: la del joven Arón, nacido en Berlín, que salió de Luarca a los 17 años con una adolescencia complicada a la espalda y que encontró en Madrid una oportunidad para reconstruirse. Luarca aparece así como origen y herida, como belleza y límite. Un pueblo que el actor de "Hugo 24" recuerda con afecto, pero también con la dureza de quien sabe que allí pudo quedarse atrapado en una vida que no quería.