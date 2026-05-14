La familia Ferrer de Luarca cierra parte de un capítulo (de tres asesinatos) que quedó abierto durante décadas: "Nunca creímos que llegara este momento"

Los restos estaban en la fosa común del cementerio de La Caridad. Allí permanecieron durante décadas, hasta que el pasado fin de semana fueron entregados a sus familiares en un acto solemne organizado por el Principado, con la colaboración de la Universidad de Oviedo, institución que destacó el "insólito" trabajo con un fin: descubrir la identidad de las personas asesinadas allí por el bando nacional.

Entre quienes pudieron recibir esos restos estaba la luarquesa Ángela Ferrer, sobrina de las conocidas como "hermanas de Luarca", Luz Ferrer Díaz, Mercedes Ferrer Díaz y Maura Ferrer Díaz, que tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición, tras el golpe de Estado de agosto de 1936. "Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a hermanas, si bien la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de las tres no se encuentra en la fosa", informa el Principado. Ángela Ferrer habla de este hecho despacio, con la emoción contenida de quien ha esperado demasiado. Para ella, este momento supone "cerrar un capítulo" que otros, los que más lo desearon, no llegaron a ver cerrado.

"Es muy triste que me tocó a mí, que somos los pocos que quedamos", explica. La familia nunca creyó del todo que este día pudiera llegar. Durante años, las hermanas de las víctimas reclamaron encontrarlas, saber dónde estaban, poder llevarlas con los suyos. "Tanto clamaron por ellas toda la vida y se fueron sin encontrarlas", lamenta Ferrer.

El entierro llega tarde, pero llega. Y aunque nada repara lo ocurrido, para la familia tiene un valor profundo: "Lo ideal es que no hubiera pasado esto, pero por lo menos van los restos para con las hermanas".

"Nunca hubo rencor"

En la casa familiar de Luarca, la historia nunca se ocultó. Pasó de generación en generación, hasta llegar incluso a sus hijos. No se hablaba desde el odio, recuerda, sino desde el dolor y desde el miedo. "Nunca hubo rencor, nunca se habló de nada más que de lo que había pasado, de cómo los habían llevado", cuenta. Y añade una frase que resume la herencia más amarga de aquella violencia: "Más que rencor nos inculcaron miedo".

¿Miedo a qué? Ferrer no duda: "Miedo a que pasen esas cosas y que así, sin más, no sé por qué, van a buscarte a casa y ya no te traen más". La imagen que más le pesa es la de aquella madre a la que le arrebataron a tres hijas. "No sé cómo vivió", dice. "Porque es horrible que te lleven tres hijas de casa. Como madre, hay que pensarlo. Es muy duro".

En el relato familiar también aparece el abuelo, trabajador de imprenta Río Negro y enlace sindical de artes gráficas, como tantos otros en aquellos años. Pero Ferrer prefiere no extenderse demasiado en los detalles políticos o laborales. Su voz se detiene, sobre todo, en el agradecimiento hacia quienes hicieron posible la recuperación, identificación y entrega de los restos: "Estoy agradecidísima del grupo que llevó todo esto, con el respeto, con el cariño, con la humanidad".

Aun así, la historia no está completa. Falta por localizar a una de las hermanas, la más joven. Según recuerda Ferrer, salió herida y fue a pedir ayuda a una casera, pero la denunciaron. Desde entonces, su rastro sigue perdido. "Sabe Dios por dónde iría la pobre mujer", dice con pena. Ahora, con nietas de una edad parecida a la que pudo tener aquella joven, la dimensión del horror se le hace todavía más cercana. "Se lo digo a mi marido: imagínate que a una de nuestras nietas, con la edad que tiene, le pase esto y que huya por los montes herida. Es horrible".

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Después de tantos años de silencio, miedo y ausencia, la familia ha podido enterrar al fin a parte de los suyos. Queda todavía una hermana por encontrar. Pero este acto, celebrado en La Caridad tras el trabajo de identificación de los restos hallados en la fosa común llegado a cabo por expertos de la Universidad de Oviedo, permite al menos devolver nombre, lugar y compañía familiar a quienes durante demasiado tiempo, casi 90 años, estuvieron desaparecidas.