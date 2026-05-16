El eclipse de sol

Me dice mi coach, o sea, asesor en esto, que inaugurar mi etapa como colaborador online de La Nueva España así, hablando de un eclipse, puede atraer mal fario, y hacer que mi carrera sea meteórica pero efímera, como la de un cohete. Pero no seré yo el que se deje condicionar ni constreñir por tales supersticiones.

Lo del eclipse tiene tela, que dirían mi sobrina la de Sevilla, o mi primina, la de Córdoba. Las previsiones dicen que no vamos a caber, en Luarca y en el lejano oeste astur, de la cantidadísima de gente (ingente) que va a venir, atraída por la noticia de que será precisamente aquí, en nuestras coordenadas, donde más mejor va a poder verse cómo la luna oculta al sol, como revancha de tantas veces como él la oculta a ella.

Pensándolo fríamente –como un columnista debe pensar– no sé yo qué tenga para ver un eclipse; donde lo natural es más bien lo opuesto: que deje de verse. El atractivo supongo es más por lo raro.

Un eclipse total de sol se produce en promedio, al parecer, cada 18 meses de la Tierra. Lo que es realmente raro es la repetición del fenómeno en un mismo lugar geográfico. Esto es lo que se produce según la NASA aproximadamente una vez cada 300 o 400 años.

Que no es por criticar, pero tampoco es que los de la NASA se maten a afinar, con esos márgenes que dejan, de un siglo, los tíos.

No se me consideren aguafiestas ni repunante –aunque, puesto a elegir, me quedo con la segunda etiqueta–, pero ahora que ya están hechas todas las reservas de alojamiento –algunas de ellas desde hace dos años, dicen los medios de comunicación fetén, como La Nueva España– digo mi opinión, aquí escrita en negro sobre White, se resume en esto:

-¿A dónde vais (o sea, venís)?, mis mininos, almas de cántaro; que un eclipse total de sol no ye pa tanto.

Postdata: Eso sí, el tiempo que paséis entre nosotros, os ha de servir para comprobar que aquí tenemos y compartimos con el que viene cosas muchísimo más verdaderamente raras, sorprendentes, y mágicas; y éstas harán que el viaje supere vuestras iniciales expectativas, y lo haga con margen generoso, como los de la NASA esa, y eso.