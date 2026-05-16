Luarca refuerza la seguridad eléctrica y contra incendios de su entorno con la limpieza de árboles junto a los tendidos
Viesgo acomete los trabajos en La Funiar y el Ayuntamiento agradece que se cumpla la legalidad para prevenir cortes de suministro, averías y riesgos en días de temporal
La empresa Viesgo está llevando a cabo trabajos de despeje de árboles y ramas junto a los tendidos eléctricos en la zona de La Funiar, en el mirador de Luarca. La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad de la red, reducir el riesgo de incidencias y garantizar un suministro eléctrico más fiable para los vecinos.
El Ayuntamiento de Valdés destaca esta intervención y agradece que se cumpla la legalidad vigente en materia de mantenimiento de líneas eléctricas. Desde el Consistorio se recuerda que mantener despejada la vegetación próxima a los tendidos es una labor fundamental, especialmente en un concejo amplio, rural y con abundante masa forestal como Valdés.
Unos trabajos "preventivos"
La proximidad de árboles o ramas a los cables puede provocar averías, cortes de luz, daños en la infraestructura e incluso situaciones de riesgo para las personas, sobre todo en episodios de viento, lluvia intensa o temporales. Por ello, este tipo de trabajos "preventivos" resultan esenciales para evitar problemas antes de que se produzcan.
La actuación de Viesgo en La Funiar contribuye también a facilitar las labores de mantenimiento y reparación en caso de incidencia. En zonas rurales, un corte eléctrico puede afectar no solo a viviendas, sino también a explotaciones ganaderas, pequeños negocios, servicios públicos y comunicaciones básicas.
Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de que estas tareas se ejecuten "con criterios técnicos, seguridad y respeto al entorno", actuando sobre la vegetación que pueda interferir con la red eléctrica o suponer un riesgo. El objetivo es compatibilizar la protección del paisaje con la necesidad de contar con infraestructuras seguras y fiables.
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