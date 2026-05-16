Luarca vuelve a abrir su certamen de arte: 56 años de historia, 8.000 euros en premios y talento de toda España
El Ayuntamiento de Valdés publica las bases de una de las citas artísticas más antiguas de España
El Ayuntamiento de Valdés ha publicado las bases del LVII Certamen Internacional de Arte de Luarca, una convocatoria de referencia en el panorama artístico nacional que volverá a reunir en la villa a creadores de distintas disciplinas. El certamen mantiene una dotación total de 8.000 euros en premios, informa la concejala, Clara García, repartidos entre el Premio Ayuntamiento de Valdés, de 5.000 euros, y el Premio Caja Rural de Asturias, de 3.000 euros, ambos en concepto de adquisición de obra.
La edil mostró su "satisfacción" por la continuidad de una cita que forma parte de la identidad cultural de Luarca y de Valdés. "Estamos muy satisfechos de seguir contando con este certamen, uno de los más antiguos de España, que se lleva haciendo sin interrupción desde 1970 y que año a año atrae a artistas de toda la geografía nacional y de varias disciplinas artísticas", señaló.
Las bases establecen que podrán participar artistas nacionales y extranjeros mayores de edad residentes en España. Cada concursante podrá presentar una única obra reciente, realizada entre 2025 y 2026, de su propiedad y autoría, y que no haya sido premiada en otros concursos. Se admiten obras en cualquier soporte y técnica, incluidas las videográficas y otras manifestaciones plásticas, aunque quedan excluidas instalaciones, acciones y 'happening' por motivos organizativos.
El plazo de presentación de obras se abrirá el 1 de junio y permanecerá activo hasta el 1 de septiembre de 2026, a las 23.59 horas. La inscripción se realizará a través de la plataforma MundoArti, mediante una imagen en formato JPG o un vídeo en MP4 en el caso de obras videográficas.
El certamen mantiene así su doble vertiente: por un lado, el impulso a la creación contemporánea; por otro, la consolidación de una colección artística municipal que se ha ido formando edición tras edición. En este sentido, García recordó que "cada año el Ayuntamiento adquiere una obra por valor de 5.000 euros que pasa a engrosar el patrimonio artístico municipal".
Piezas que se muestran en espacios públicos
La concejala destacó además que esas piezas no quedan ocultas, sino que se incorporan a la vida cotidiana de los espacios públicos. Según explicó, la obra adquirida por el Ayuntamiento "puede disfrutarse en las diferentes dependencias municipales". A esta adquisición se suma la realizada por Caja Rural de Asturias, que "compra asimismo una obra por 3.000 euros", añadió.
El jurado técnico, designado por la Junta de Gobierno Local, será el encargado de seleccionar las obras y fallar los premios. Según las bases, los galardones deberán resolverse antes del 15 de octubre y su concesión se resolverá antes del 3 de noviembre. Las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas se expondrán en Luarca del 20 de noviembre al 30 de diciembre.
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