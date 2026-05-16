Valdés inicia en Otur el programa municipal de asfaltado de 2026 con dos caminos adjudicados por 80.000 euros
La Concejalía de Obras prevé actuar en La Sienra y La Cooperativa a lo largo del mes de mayo, siempre que la lluvia permita ejecutar los trabajos
El Ayuntamiento de Valdés iniciará en Otur el programa municipal de asfaltado correspondiente a 2026 con la mejora de dos caminos municipales. Las actuaciones, ya adjudicadas por un importe conjunto de 80.000 euros, afectarán al camino de La Sienra y al camino de La Cooperativa.
Estos trabajos, muy demandados por los vecinos, forman parte de la planificación de la Concejalía de Obras para mejorar la red viaria municipal y atender las necesidades de comunicación de los núcleos rurales. La intervención permitirá acondicionar dos viales de uso habitual para vecinos, vehículos agrícolas y desplazamientos cotidianos dentro de la parroquia de Otur.
La previsión municipal es que ambas obras puedan quedar ejecutadas a lo largo del mes de mayo, según advierte el alcalde, Óscar Pérez, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La lluvia será, por tanto, el principal condicionante para el desarrollo de unos trabajos que supondrán el arranque efectivo del nuevo programa de asfaltado.
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- El plan estrella del Principado para reducir los atascos en Oviedo: un tercer carril y mejoras en los enlaces de la autovía
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea