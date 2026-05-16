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Valdés inicia en Otur el programa municipal de asfaltado de 2026 con dos caminos adjudicados por 80.000 euros

La Concejalía de Obras prevé actuar en La Sienra y La Cooperativa a lo largo del mes de mayo, siempre que la lluvia permita ejecutar los trabajos

Caminos en Otur, en una imagen de archivo.

Caminos en Otur, en una imagen de archivo. / LNE

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Otur (Valdés)

El Ayuntamiento de Valdés iniciará en Otur el programa municipal de asfaltado correspondiente a 2026 con la mejora de dos caminos municipales. Las actuaciones, ya adjudicadas por un importe conjunto de 80.000 euros, afectarán al camino de La Sienra y al camino de La Cooperativa.

Estos trabajos, muy demandados por los vecinos, forman parte de la planificación de la Concejalía de Obras para mejorar la red viaria municipal y atender las necesidades de comunicación de los núcleos rurales. La intervención permitirá acondicionar dos viales de uso habitual para vecinos, vehículos agrícolas y desplazamientos cotidianos dentro de la parroquia de Otur.

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La previsión municipal es que ambas obras puedan quedar ejecutadas a lo largo del mes de mayo, según advierte el alcalde, Óscar Pérez, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La lluvia será, por tanto, el principal condicionante para el desarrollo de unos trabajos que supondrán el arranque efectivo del nuevo programa de asfaltado.

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