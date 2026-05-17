Luarca ejerce de anfitriona en una nueva convivencia del "Rompiendo Distancias" para los mayores del Occidente

Luarca se convertirá el próximo miércoles 20 de mayo en punto de encuentro de los mayores del Occidente asturiano. La villa blanca acogerá una nueva edición del Encuentro del Programa "Rompiendo Distancias", una cita ya tradicional que busca estrechar lazos, combatir el aislamiento y celebrar la vitalidad de las personas mayores con una jornada de convivencia y reencuentro.

El programa "Rompiendo Distancias" ha elegido la capital de Valdés para este encuentro que tendrá como epicentro el poliderpotivo Pedro Llera Losada, de Luarca. Allí se celebrará la comida, a las 13 horas, y tras la apertura oficial del encuentro a cargo de las autoridades autonómicas y municipales.

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El coste del cubierto para la comida es de 25 euros. La organización ha dispuesto un servicio de transporte gratuito que recogerá a los participantes en las zonas más alejadas de la comarca, asegurando así que la distancia no sea un impedimento para disfrutar de la jornada.