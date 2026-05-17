Luarca ejerce de anfitriona en una nueva convivencia del "Rompiendo Distancias" para los mayores del Occidente
Los participantes celebrarán una comida de fraternidad el miércoles en el polideportivo Pedro Llera Losada
Luarca se convertirá el próximo miércoles 20 de mayo en punto de encuentro de los mayores del Occidente asturiano. La villa blanca acogerá una nueva edición del Encuentro del Programa "Rompiendo Distancias", una cita ya tradicional que busca estrechar lazos, combatir el aislamiento y celebrar la vitalidad de las personas mayores con una jornada de convivencia y reencuentro.
El programa "Rompiendo Distancias" ha elegido la capital de Valdés para este encuentro que tendrá como epicentro el poliderpotivo Pedro Llera Losada, de Luarca. Allí se celebrará la comida, a las 13 horas, y tras la apertura oficial del encuentro a cargo de las autoridades autonómicas y municipales.
El coste del cubierto para la comida es de 25 euros. La organización ha dispuesto un servicio de transporte gratuito que recogerá a los participantes en las zonas más alejadas de la comarca, asegurando así que la distancia no sea un impedimento para disfrutar de la jornada.
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
- Las cámaras instaladas por Oviedo captan ya tres osos en apenas unos meses de seguimiento
- Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense