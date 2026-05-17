Los dos Óscar de Gil Parrondo llaman a la puerta del Cine Goya: Valdés negocia mostrar las estatuillas de Hollywood en Luarca

El Ayuntamiento de Valdés trabaja para que la futura inauguración del Cine Goya de Luarca como centro cultural cuente con una exposición de primer nivel dedicada al director artístico Gil Parrondo, una de las figuras más importantes del cine español y uno de los grandes nombres vinculados a la historia cultural del concejo.

La concejala de Cultura, Clara García, confirmó que el Consistorio mantiene negociaciones con Acción Cultural Española, entidad pública, para poder traer a Luarca una muestra "de ese calibre", en referencia a la exposición que estos días puede verse en Madrid, en la Sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj.

La edil destacó el valor de una propuesta que permite acercarse a la trayectoria profesional y al universo creativo de Gil Parrondo, nacido en Luarca en 1921 y fallecido en Madrid en 2016.

La exposición madrileña, abierta hasta el 30 de junio, rinde homenaje a una carrera excepcional de 75 años en la dirección artística cinematográfica. Está comisariada por Óscar Sempere, director artístico y colaborador cercano de Parrondo, y cuenta con la contribución de Inma Parrondo, hija del artista. La muestra reúne materiales originales y piezas de gran valor documental y emocional, entre ellas bocetos, dibujos, planos, fotografías, cuadernos de viaje, fotogramas de películas, su mesa de trabajo y estatuillas de los premios Óscar y Goya.

Impulso "simbólico" para el Cine Goya

Para el Ayuntamiento de Valdés, la posibilidad de acoger una exposición de estas características en Luarca supondría un impulso simbólico y cultural para la reapertura del Cine Goya como nuevo espacio cultural. La figura de Gil Parrondo, profundamente ligada a la villa, permitiría unir memoria, cine, patrimonio local y proyección exterior en un mismo proyecto.

"Estamos en negociaciones con Acción Cultural Española", señaló la concejala de Cultura, que considera que la recuperación del antiguo cine luarqués debe estar acompañada de una "programación ambiciosa".

Gil Parrondo fue uno de los grandes renovadores de la dirección artística en el cine español y el único español que logró dos premios Óscar consecutivos, por "Patton", en 1970, y "Nicolás y Alejandra", en 1971, ambas dirigidas por Franklin J. Schaffner. También fue nominado al Óscar por" Viajes con mi tía", de George Cukor, y recibió cuatro premios Goya por sus trabajos junto a José Luis Garci.

A lo largo de su carrera, como informa su hija, Inmaculada Parrondo, participó en más de 230 películas y dejó su huella en títulos fundamentales de la historia del cine, como "Mister Arkadin, de Orson Welles, y "Espartaco", de Stanley Kubrick. Su trabajo contribuyó a construir algunos de los universos visuales más reconocibles del cine internacional.

La muestra que se estudia llevar a Luarca encajaría con la voluntad municipal de convertir el Cine Goya en un espacio cultural "vivo, capaz de acoger propuestas expositivas, audiovisuales y escénicas de calidad". Además, supondría "una oportunidad" para reivindicar en su tierra natal la dimensión internacional de Gil Parrondo y acercar su legado a nuevas generaciones.

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El Ayuntamiento de Valdés mantiene abierta un exposición sobre el artista con objetos personales y un cuidado discurso. Se encuentra en la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca.