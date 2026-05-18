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Cerveza sin gluten y made in Luarca: Dan García elabora 8.000 litros de su "Vagamar" en una fábrica de 48 metros cuadrados en su casa de Villar

"Como no teníamos ni puñetera idea, el primer lote reventamos la mitad de las cervezas. Fue un desastre terrible", relata el emprendedor valdesano sobre su primera experiencia en la elaboración de la bebida

Dan García y Carmen Peláez con las cervezas en la feria GastroLuarca.

Dan García y Carmen Peláez con las cervezas en la feria GastroLuarca. / T. Cascudo

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

El luarqués Dan García empezó a hacer cerveza por curiosidad. Partió de cero. Le prestaron un kit básico para fabricar la bebida en casa y decidió probar con ayuda de un amigo. "Como no teníamos ni puñetera idea, el primer lote reventamos la mitad de las cervezas. Fue un desastre terrible", bromea sobre sus primeros pinitos. Ahora, quince años después, es el responsable de "Vagamar", la única cerveza artesana de Valdés.

"Sin filtrar, sin pasteurizar, una cerveza viva y cien por cien natural. Todas sin gluten", señala la información comercial de Vagamar, bajo el atractivo eslogan de "la cerveza de Luarca". Precisamente su responsable eligió el nombre de "Vagamar" "porque es una palabra muy de la villa luarquesa, que se usa para denominar las típicas galernas de invierno". Inicialmente quería poner la palabra "Galerna", pero el nombre ya estaba cogido por una bodega y buscó otra opción. Eso sí, se lo puso a una de las variedades y bautizó las otras cinco como "Alborada", "Tsunami", "Tiberio", "Mareaixe" y "Gayaspera".

Cien por cien artesano

Volvamos al inicio. Tras un estreno "desastroso", Dan García comenzó a perfeccionar su técnica, a investigar y a hacer un producto más que aceptable. Tal fue así que con la crisis de la construcción se lanzó a emprender. Topógrafo de profesión se encontró con un dilema: "Pensé o pa casa o pa Chile", bromea. Así que decidió irse a casa y, en noviembre de 2017, abrió la fábrica en un local de 48 metros cuadrados de su casa del barrio de Villar. "Es pequeñita y está en mi casa. Es cien por cien artesano, todo lo hago yo", cuenta.

Dan García y Carmen Peláez con la cerveza.

Dan García y Carmen Peláez con la cerveza. / T. Cascudo

Fabrica 8.000 litros al año y su venta es "sobre todo local". Tras el concejo de Valdés, donde está su principal clientela, también vende a puntos de Avilés, Gijón o Madrid. "Llama la atención una cerveza de Luarca y el boca a boca funciona bien", cuenta García, que atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la feria gastronómica GastroLuarca a donde acudió en compañía de su pareja, Carmen Peláez.

Uno de los puntos fuertes de "Vagamar" es que es sin gluten. "Ser apta para celiacos es algo que nos distingue y nos funciona bien. Hago una cerveza de estilo clásico, no voy con las modas de cervezas hiperluculadas", añade el responsable de la firma.

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Tras casi una década de andadura, hace un balance positivo de su emprendimiento: "Estoy contento con la experiencia. Lo único que es una lata es el tema del papeleo, los impuestos llevan un tiempo enorme, muchas horas al mes".

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