Valdés busca auxiliares de Policía Local para reforzar la vigilancia este verano

El Ayuntamiento de Valdés ha puesto en marcha una nueva convocatoria para crear una bolsa de empleo temporal de Auxiliares de Policía Local, destinada a cubrir necesidades transitorias de personal, especialmente durante la temporada estival. La iniciativa fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de abril de y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)el 13 de mayo.

La convocatoria se tramitará mediante el sistema de concurso-oposición y permitirá nombrar funcionarios interinos por un período máximo de cuatro meses. El objetivo es reforzar el servicio de Policía Local en momentos de mayor carga de trabajo, como ocurre habitualmente en verano, cuando aumenta la actividad en el concejo.

Las personas interesadas disponen de un plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOPA, es decir, el 14 de mayo, para presentar su solicitud. La instancia deberá dirigirse al Ayuntamiento de Valdés y acompañarse de la documentación requerida, entre ella el justificante del pago de los derechos de examen.

Requisitos para acceder

Entre los requisitos figuran tener nacionalidad española, haber cumplido 18 años, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, contar con los permisos de conducción A2 y B, carecer de antecedentes penales y no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad.

El proceso selectivo contará con una fase de oposición compuesta por dos ejercicios eliminatorios, según reza el BOPA. El primero será una prueba de conocimientos, con un cuestionario de, al menos, 25 preguntas sobre el temario incluido en las bases. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez. El segundo ejercicio consistirá en pruebas físicas: una carrera de velocidad de 100 metros y una carrera de resistencia de 1.000 metros, con marcas mínimas diferenciadas para hombres y mujeres.

Suerada la oposición, se valorarán los méritos en la fase de concurso. La experiencia previa como auxiliar o policía local podrá sumar hasta dos puntos, mientras que estar en posesión de un título universitario o de grado aportará un punto adicional. En conjunto, esta fase tendrá un peso máximo de tres puntos, equivalente al 30 por ciento del proceso selectivo.

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Esta nueva lista sustituirá a las bolsas anteriores aprobadas en 2012 y 2021.