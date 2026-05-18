Valtravieso estrena la restauración de sus antiguas escuelas dentro del plan municipal de apoyo al tejido asociativo
El Ayuntamiento invierte 10.744 euros en la mejora del local vecinal y mantiene una línea de apoyo a las asociaciones que ya ha permitido actuar en numerosas escuelas municipales desde 2024
El Ayuntamiento está terminando la mejora de las antiguas escuelas de Valtravieso, una actuación municipal que ha supuesto una inversión de 10.744 euros y que forma parte de la línea de mantenimiento de los locales que utilizan las asociaciones del concejo. La obra permite recuperar un espacio que, como ocurre con otras antiguas escuelas municipales, mantiene hoy una intensa actividad gracias al uso que le da el movimiento asociativo.
La concejala de Asociaciones, Ángeles García, explicó que estos edificios, en su mayoría antiguas escuelas que el Ayuntamiento ya no utilizaba para su función original, se han convertido en sedes y puntos de encuentro para colectivos vecinales y culturales. "Todas las escuelas del concejo están gestionadas por las asociaciones. Son locales que el Ayuntamiento no necesitaba, tienen mucha actividad y hacen un buen uso de ellos", señaló la edil.
En el caso de Valtravieso, la intervención, la más importante de las que se realizaron con el presupuesto de la concejalía de Asociaciones, se centró en la mejora del interior del inmueble, con trabajos de pintura y acondicionamiento. La actuación continuará ahora por fases, con la previsión de avanzar en la mejora de la zona de plantas, pintar el exterior y actuar también sobre las maderas del tejado que sobresalen por los laterales.
Un mantenimiento "esencial"
García destacó la importancia de este tipo de obras porque permiten conservar edificios municipales y, al mismo tiempo, reforzar la vida asociativa en los pueblos. Según subrayó, "muchas de estas antiguas escuelas funcionan hoy como espacios de reunión, actividad y convivencia", por lo que su mantenimiento resulta "esencial" para el tejido social del concejo.
La edil recordó que desde 2024 su concejalía ha impulsado, con un presupuesto de 20.000 euros, mejoras en varias escuelas municipales, entre ellas las de Ferrera de los Gavitos, La Mortera, Pereda de Ayones, Castañedo, Gamones, Ranón y Muñas de Arriba. A estas actuaciones se suman otras realizadas en Merás, Querúas y Tablizo, en estos casos con financiación procedente también de otras ayudas, además de la aportación municipal.
El sistema de trabajo, explicó la concejala, "parte de las necesidades que trasladan las propias asociaciones". "Son ellas las que solicitan presupuestos o plantean las mejoras necesarias en los locales, y posteriormente el Ayuntamiento estudia cada propuesta y decide si puede asumir la actuación", explica.
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