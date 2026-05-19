La centenaria banda de música "La Lira" de Luarca inicia una nueva etapa con cambio de junta directiva
El Casino de Luarca acogerá el encuentro para agradecer la labor de los anteriores responsables y presentar a los nuevos miembros que tomarán el relevo
La histórica banda "La Lira" de Luarca se prepara para vivir un momento clave en su trayectoria. La asociación celebrará un acto oficial con motivo del cambio de junta directiva, una cita que servirá para cerrar una etapa y abrir otra llena de nuevos proyectos, ilusiones y música.
El encuentro tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en el Casino de Luarca. Según la comunicación difundida por la propia banda, el acto estará marcado "por el agradecimiento a las personas que han guiado la asociación hasta este momento", así como por la bienvenida a los nuevos miembros que asumirán el timón de la entidad.
"La Lira" de Luarca subraya el carácter "emotivo" de esta jornada, en la que se reconocerá "el esfuerzo y la dedicación" de quienes trabajaron por la banda durante los últimos años. Al mismo tiempo, la agrupación mira al futuro con entusiasmo, abriendo la puerta a nuevos retos y proyectos culturales. Tras el acto oficial, los asistentes podrán compartir un vino español.
Desde la organización se destaca que la presencia y el apoyo del público son fundamentales en este momento de transición.
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