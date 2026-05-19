Luarca abre sus rincones más emblemáticos a 215 participantes de Rompiendo Distancias
La concejala de Servicios Sociales de Valdés, Clara García, destaca que la cita es importante porque permite que las personas participantes "tengan un punto de encuentro para conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en otros concejos"
Luarca será este miércoles punto de encuentro para las personas participantes en el Programa Rompiendo Distancias del Occidente asturiano, una iniciativa de envejecimiento activo y apoyo comunitario que reunirá en la villa a alrededor de 215 usuarios y usuarias procedentes de distintos concejos.
La jornada, que se celebra cada año en uno de los municipios integrados en el programa, busca favorecer la convivencia, la participación social y el intercambio de experiencias entre personas mayores de diferentes localidades. Según explicó la concejala del ramo, Clara García, la cita tiene una "importancia alta" porque permite que las personas participantes "tengan un punto de encuentro para conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en otros concejos" y disfrutar de "una jornada de hermanamiento, con alguna pincelada cultural y gastronómica".
El programa previsto incluye varias visitas guiadas por distintos espacios de interés de Luarca. Algunos grupos recorrerán la villa, mientras que otros conocerán enclaves como el Jardín de la Fonte Baxa, el museo del Calamar Gigante o la Casa de las Artes. La comida tendrá lugar a las 13.00 horas en el polideportivo Pedro Llera Losada, uno de los momentos centrales de la jornada.
Combatir el aislamiento
Rompiendo Distancias es un programa impulsado en Asturias que, según sus bases, tiene po objetivo "acercar servicios, actividades y espacios de relación a las personas mayores, especialmente en zonas rurales o alejadas de los principales núcleos urbanos". La iniciativa contribuye a combatir el aislamiento, fomentar la autonomía personal y facilitar que las personas mayores sigan participando de forma activa en la vida social de sus concejos.
La celebración de este encuentro en Luarca refuerza además el papel de la villa como "punto de unión" del occidente asturiano.
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