Nueva salida montañera del Grupo "Estoupo": 15 kilómetros por Peña Mayor el domingo 24

El Grupo de Montaña Estoupo de Luarca-Valdés ya tiene nueva cita con la montaña. Será el domingo 24 de mayo, con salida a las siete de la mañana desde la estación de autobuses, para afrontar una ruta a Peña Mayor por el Perancho, un recorrido circular de unos 15 kilómetros que combina caminos de bosque, pistas, cabañas, collados y una subida final con recompensa en la cumbre.

La jornada comenzará temprano, como mandan las salidas montañeras. El grupo partirá rumbo al punto de inicio para tomar la ruta en el Molino de Prá. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este jueves 21 a través del WhatsApp 646 534 339, en la página web del grupo y en La Peña. El precio es de 15 euros para socios y 20 euros para no socios.

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Como es habitual, el Grupo de Montaña Estoupo recuerda que ni la entidad ni su junta directiva se hacen responsables de incidentes o accidentes.