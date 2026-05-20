"Nos lo pasamos bomba": Luarca celebra el encuentro de personas del Noroccidente (mayoritariamente mujeres) que participan en el programa de actividades en la zona rural"Rompiendo Distancias"

El polideportivo de Luarca empezó a llenarse de voces conocidas a partir del mediodía. Llegaban de distintos concejos del occidente asturiano, algunas en grupo, otras reencontrándose ya en la entrada, con esa alegría "tranquila" de quien sabe que la jornada "va a merecer la pena".

Antes de sentarse para compartir mesa gracias al encuentro anual del programa Rompiendo Distancia, ya había conversación: saludos, preguntas, bromas, abrazos y ganas de contar cómo van los talleres en cada pueblo.

La cita reunió a más de 200 y empezó como una jornada "agradable" para estas personas que participan "con entusiasmo" en actividades gracias a este programa de ocio regional.

Reuniones y trabajo

María Leonor González, de 79 años, fue una de las participantes y explicó lo que piensa sin rodeos. Lo más interesante del programa, dijo, es "la convivencia". En su grupo son 14 y se nota que disfrutan juntas. "Nos llevamos muy bien y lo pasamos bomba", contó. Esta vez veníande participar en un taller de teatro, música y baile que cerrarían después de la comida, como una pequeña celebración compartida.

Para Maribel Miguel, de 82 años, Rompiendo Distancias tiene todavía más valor cuando se vive en un pueblo pequeño. Ella reside en Castañal de Ferrera y acude a los talleres en Muñás. En su día a día, explicó, hay pocas vecinas cerca, y por eso reunirse varios días a la semana supone mucho más que hacer una actividad. "Me da muchísima posibilidad de reunirme con mis compañeras", señaló. También le permite estar al día, aprender formas nuevas de entretenerse y llevar luego esas ideas a casa.

Maribel lo resumió con una imagen muy clara: el propio nombre del programa ya lo dice todo. Rompiendo Distancias rompe la distancia entre la ciudad y la zona rural, pero también entre pueblos, entre rutinas y entre personas que quizá, de otro modo, se verían mucho menos. "En la zona rural estamos dispuestas a seguir trabajando", afirmó, convencida de que aún quedan muchas ganas de aprender y participar.

A su lado, Encarna Gonzalo lo llevó a lo cotidiano: "Salimos de casa y nos 'ajuntamos'”. En su grupo hacen gimnasia los lunes, tuvieron un curso de lectura que les gustó mucho y también participan en propuestas como cerámica. Pero, por encima de cada actividad concreta, lo importante es verse, hablar un rato y romper la soledad de la rutina.

También Rosina Fernández valoró el programa con una sencillez que lo decía casi todo: "Todo muy bien, muy bien". La gimnasia, los talleres, el encuentro y el ambiente compartido forman parte de una misma experiencia que las participantes viven con naturalidad y agradecimiento.

Una cita "festiva"

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, agradeció la presencia de los vecinos del concejo y de las personas llegadas desde otros municipios del occidente de Asturias. Subrayó el "carácter festivo" del encuentro y la importancia de que distintos concejos "compartan un espacio común" alrededor de un programa que ayuda a combatir el aislamiento y favorece la participación de las personas mayores.

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La jornada dejó la sensación de que Rompiendo Distancias no es solo una programación de talleres. Es una excusa necesaria para salir, conversar, aprender, reírse y volver a casa "con algo que contar".