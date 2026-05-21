Concilleiro celebra San Antonio con vermú, procesión, bollo y tarde de romería

La capilla de Concilleiro volverá a vestirse de fiesta el domingo 24 de mayo con la celebración de San Antonio, una cita conocida como "Las Pascuinas" que reunirá a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición religiosa, la comida popular y la romería.

La jornada, una de las más esperadas del año por ser la primera del calendario festivo de Valdés y celebrarse en un rincón icónico y muy querido en el concejo, comenzará a la una de la tarde con una animada sesión vermú a cargo del dúo "Héctor y Jose". Será el arranque de un día pensado para encontrarse, compartir mesa y alargar la fiesta hasta bien entrada la tarde.

A la una y media se celebrará la misa en honor a San Antonio y, a continuación, tendrá lugar la procesión acompañando al patrono. Tras el acto religioso, la música volverá a tomar protagonismo y el baile continuará de nuevo con Héctor y Jose, que acompañarán buena parte de la jornada festiva.

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A las tres de la tarde comenzará el reparto del bollo de chorizo y bacon con postre, a un precio de seis euros. Los vales podrán reservarse hasta el 22 de mayo en Panadería Aldín, bar Sindicato de Barcia y bar Jubilados de Trevías.