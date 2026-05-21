El Conservatorio de Música del Occidente, con sede en Luarca, abre las inscripciones para el curso académico

El Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias, con sede en la localidad valdesana de Luarca, ha anunciado de forma oficial la apertura de su período de inscripción y matriculación con vistas al próximo ciclo formativo. Este proceso, que se dirige a todo el alumnado interesado en iniciar su andadura tanto en la formación musical formal como en las actividades de estimulación temprana, permanecerá abierto hasta el 5 de junio.

La oferta de este curso vuelve a estructurarse en dos grandes pilares adaptados a diferentes perfiles y rangos de edad. El primero de ellos corresponde a las enseñanzas oficiales regladas de Grado Elemental. Para acceder a esta modalidad, las bases del centro estipulan que los aspirantes deben contar con una edad mínima de ocho años, requisito que se considerará cumplido siempre que la persona interesada alcance dicha edad antes del 31 de diciembre de 2026. Este itinerario oficial garantiza no solo el aprendizaje técnico y de ejecución individual, sino una asimilación teórica y grupal completa del lenguaje sonoro.

A nivel instrumental, el despliegue formativo del conservatorio luarqués es especialmente ambicioso y cubre una amplia variedad de familias artísticas. Los estudiantes que formalicen su matrícula en este Grado Elemental podrán optar entre un catálogo de catorce especialidades diferenciadas que comprende guitarra, piano, percusión, violonchelo, flauta travesera, trompeta, trombón, clarinete, oboe, violín, saxofón, viola, contrabajo y acordeón. Además del seguimiento individualizado de la disciplina elegida, la formación en esta etapa oficial se enriquece y complementa de forma obligatoria durante el segundo ciclo con las asignaturas comunes de Lenguaje Musical y Coro. De modo complementario, el centro pone a disposición de su alumnado una serie de clases colectivas opcionales totalmente gratuitas, orientadas a fomentar la socialización a través de la interpretación grupal, entre las que se incluyen la orquestina, el taller auditivo coral y el conjunto instrumental.

Música y Movimiento

La segunda gran línea que compone la oferta educativa del conservatorio se centra en el ámbito no reglado bajo la disciplina de Música y Movimiento. Esta alternativa está específicamente diseñada para niños y niñas con edades comprendidas entre los cuatro y los siete años, buscando una aproximación lúdica, intuitiva y vivencial a la música. A través de un tratamiento pedagógico especializado, las sesiones persiguen el desarrollo de las capacidades motrices, rítmicas y expresivas en edades tempranas mediante la experimentación práctica de los elementos musicales. Al tratarse de un itinerario de educación no formal, el acceso no requiere de pruebas específicas, sino que se gestiona por la vía de la matrícula directa, de modo que las plazas vacantes se irán adjudicando de forma estricta por el orden de recepción de las solicitudes.

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Toda la gestión documental y la entrega de solicitudes deberán llevarse a cabo de forma presencial en las dependencias de la Secretaría del Conservatorio, ubicadas en el entorno de Villar, en Luarca. Con el objetivo de ordenar la afluencia de público, la dirección de la institución mantiene abierto su espacio administrativo en los horarios habituales establecidos para la atención escolar. El Conservatorio mantendrá actualizada toda la información de interés, los plazos de publicación de listas y las normativas vigentes a través de su plataforma web oficial en la dirección conservatoriodeloccidente.com.