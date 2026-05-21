Valdés lleva a pleno el nuevo contrato del agua, valorado en 17,5 millones para 25 años

El Ayuntamiento de Valdés llevará al pleno ordinario de mayo la aprobación inicial del nuevo contrato del servicio público municipal de abastecimiento, alcantarillado y depuración. El expediente supone el inicio de la tramitación para adjudicar la gestión del agua del concejo durante los próximos 25 años, con un importe de 17,5 millones de euros.

El nuevo contrato pondrá fin a la concesión actual, firmada en 1999 por un periodo inicial de 15 años y prorrogable de cinco en cinco. Según explicó el alcalde, Óscar Pérez, el servicio se encuentra ahora en situación de "prórroga tácita" mientras se tramita el nuevo procedimiento. El gobierno local trabaja en este expediente desde 2022, cuando decidió impulsar una nueva licitación "adaptada a la realidad" actual del concejo.

Uno de los puntos principales del contrato será el plan de inversiones asociado, valorado en 1,5 millones de euros. La empresa que resulte adjudicataria asumirá esas actuaciones, que irá recuperando a través de los pagos previstos durante la duración del contrato.

Obras destacadas

Entre las obras más destacadas figura la conexión entre los depósitos de Setienes y Moanes y la renovación de redes de abastecimiento, con una inversión de 504.000 euros. El objetivo es facilitar, en caso necesario, "el trasvase de agua de un punto a otro" y mejorar el suministro en zonas con problemas de presión, especialmente en la parroquia de Santiago.

El plan también incluye 175.000 euros para el estudio y rehabilitación estructural del depósito de Villar, 82.600 euros para la renovación de la tubería de conexión entre el depósito de Villar y el de Luarca, la sustitución de hidrantes inutilizados, la renovación del abastecimiento de Trevías a Cortina, el cambio del sistema de cloración en Fornes y la sustitución de válvulas en el depósito de Luarca, entre otras actuaciones.

Asumir cooperativas

Otra de las novedades será la incorporación de varias redes vecinales al sistema municipal. Las cooperativas de agua de Longré, Tablizo, San Pelayo de Sésamo y Arcallana-Las Cruces solicitaron pasar a ser gestionadas por el Ayuntamiento, que las asumirá dentro del nuevo contrato. Para ello se prevén inversiones iniciales de 73.000 euros en Longrey, 30.000 en Tablizo, 44.000 en San Pelayo de Sésamo y 51.000 en Arcallana.

Además, el pliego contempla 160.000 euros en obras voluntarias que podrán ofertar las empresas que concurran al procedimiento, lo que permitirá mejorar la puntuación de las propuestas y ampliar las actuaciones previstas.

El alcalde enmarcó este contrato dentro de una estrategia más amplia en materia hidráulica. "Estamos muy sumergidos en todo lo relativo a obras hidráulicas porque entendemos que en los próximos diez años los municipios de nuestras características pueden tener un problema de escasez de agua", señaló. Pérez defendió que esta línea de trabajo, unida a la llegada del abastecimiento de Cadasa, debería servir para resolver buena parte de los problemas actuales y futuros.

Problemas de abastecimiento

Entre esos problemas citó casos concretos como El Vallín, donde durante varios días del mes de agosto el sistema municipal no pudo garantizar el abastecimiento y el Ayuntamiento tuvo que introducir agua mediante cubas. También recordó las dificultades de presión en algunas zonas de la parroquia de Santiago y el problema histórico de turbidez, que confía en solucionar con las obras vinculadas a Cadasa.

El gobierno local prevé que, una vez aprobada inicialmente la tramitación en el pleno de mayo, se abra la fase de exposición pública y alegaciones. Si no surgen reclamaciones que retrasen el procedimiento, el Ayuntamiento calcula que el contrato podría quedar adjudicado a lo largo de 2026.

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El nuevo contrato no supondrá, según el regidor, un ahorro directo para las arcas municipales, ya que el servicio se financia con la tasa del agua. Pérez recordó que esta tasa no puede generar beneficios para la administración y explicó que el coste anual será similar al actual. También confirmó que la plantilla del servicio será subrogada, por lo que los trabajadores pasarán a depender de la empresa que resulte adjudicataria, sea la actual concesionaria u otra compañía.