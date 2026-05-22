Luarca prepara sus playas para el verano de 2026 con la instalación de sus icónicas casetas de baño

Las playas de Luarca volverán a lucir este verano una de sus estampas más tradicionales y queridas. El Ayuntamiento de Valdés, a través de un bando firmado por el alcalde Óscar Pérez, ha anunciado oficialmente la apertura del proceso para la instalación de las casetas de baño de cara a la temporada estival de 2026. Como ya ocurrió el año pasado y a raíz de las obras de consolidación del acantilado, volverá a impedirse su colocación en la playa Primera y se concentrarán en las playas Segunda y Tercera.

El consistorio cuenta con el permiso de la Dirección General de la Costa y el Mar para un despliegue que abarca un total de 206 casetas particulares distribuidas entre la Segunda y la Tercera playa de la villa de Luarca. Son las mismas que se colocaron el verano pasado, si bien el objetivo es lograr la cifra máxima de 175, razón por la que no se concederán nuevos permisos.

El periodo oficial autorizado para el asentamiento de las estructuras comprende desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Los propietarios que ya contaran con autorización el año pasado tienen una cita clave en el calendario: el plazo para abonar las tasas y solicitar modificaciones comenzará el próximo 25 de mayo y se cerrará el 10 de junio. Todas las casetas deberán instalarse antes del 15 de julio.

Distribución y límites de ocupación

El bando municipal deja claro que durante la temporada 2026 no se realizarán nuevas adjudicaciones, por lo que el proceso se centra exclusivamente en la renovación de los permisos ya existentes. La distribución inicial de espacios refleja que la playa Segunda ha alcanzado su capacidad máxima objetivo con 80 casetas, repartidas entre el Sector B y el Sector C. Al estar este cupo completamente sellado, si se produjera alguna vacante a lo largo del año, estas plazas se ofrecerán prioritariamente a los adjudicatarios de la Tercera playa que hayan solicitado formalmente un cambio de ubicación en su documentación.

Por su parte, la playa Tercera albergará un total de 126 casetas repartidas en cinco sectores distintos. Debido a la planificación logística de este año, se contemplan varias reubicaciones provisionales en esta zona. Concretamente, un grupo de estructuras se situará al inicio del arenal, justo detrás de la caseta de los socorristas, mientras que el resto se recolocará en la parte trasera de las duchas y en la rampa de acceso desde el Chano.

Plazos, tasas y condiciones para el cambio

Los interesados en mantener su caseta deberán abonar una tasa de 30 euros en la Tesorería Municipal. El periodo para realizar este pago indispensable y para manifestar la intención de trasladarse de la Playa Tercera a la Segunda comprende desde el 25 de mayo hasta el 10 de junio, ambos inclusive. El Ayuntamiento advierte de que este plazo es totalmente improrrogable y que dejará fuera a quienes no cumplan las fechas.

Asimismo, la normativa local permite los cambios de ubicación pactados de mutuo acuerdo entre particulares, siempre y cuando estas permutas se comuniquen previamente de forma oficial al Ayuntamiento. Como requisito administrativo añadido, en todas las cartas de pago será obligatorio incluir un número de teléfono y, a ser posible, una dirección de correo electrónico de contacto para agilizar las comunicaciones de la concejalía.

Estricta normativa estética

Para preservar el paisaje costero y garantizar la seguridad ambiental, el Ayuntamiento exigirá el cumplimiento estricto del artículo 27 bis de la Ordenanza de calidad ambiental y limpieza. Las casetas deberán ser totalmente desmontables, sin ningún tipo de fijación al suelo ni cimentaciones a base de hormigón o materiales similares. En cuanto a sus dimensiones, la ocupación máxima no podrá superar los 1,5 por 1,5 metros, aunque la administración recomienda disponer de una planta estándar de 1,2 por 1,2 metros más los aleros, manteniendo siempre la altura proporcional al resto de dimensiones.

En el plano estético, el bando prohíbe los materiales plásticos en su totalidad, exigiendo el uso de maderas o elementos que armonicen con el entorno y presenten un buen estado de conservación. Las estructuras deberán estar pintadas en los colores tradicionales de la villa —al menos en su parte frontal—, quedando expresamente prohibidos los barnices, lasures o pigmentos transparentes. Además, los gastos de instalación, cuidado, mantenimiento y retirada correrán enteramente por cuenta del adjudicatario.

Penalizaciones

El Ayuntamiento ha establecido una penalización severa para los incumplimientos en los plazos de montaje. Aquellos adjudicatarios que dejen su espacio vacío y no coloquen la caseta en el periodo referido perderán la autorización de forma automática para este año y para los sucesivos, sin derecho a recibir ninguna devolución de la tasa abonada. Una sanción idéntica se aplicará a quienes se demoren en la recogida y no retiren sus estructuras a partir del 20 de septiembre.

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Finalmente, el bando introduce una medida para proteger la comodidad de los usuarios de los arenales: queda prohibido taxativamente colocar o retirar las casetas en el horario central de apertura de las playas, concretamente entre las 11:30 y las 19:30 horas, para evitar molestias durante las horas de baño.