La "universidad" popular de Valdés cierra temporada con la "graduación" de su centenar de alumnos
"Estamos observando un aumento de la participación", celebra el Gobierno local sobre esta iniciativa con treinta y cuatro años de trayectoria
El Ayuntamiento de Valdés entregó este jueves los diplomas al alumnado participante en los XXXIV Cursos de Cultura Popular, una auténtica "universidad" local en la que este curso han participado casi un centenar de alumnos. El programa, que ha contado en esta edición con ocho cursos, constituye una herramienta para fomentar aprendizaje, la creatividad y el patrimonio local.
La concejala de Cultura, Clara García, fue la encargada de entregar los diplomas a los alumnos en un acto organizado en la casa de cultura. Esta formación, con más de treinta años de trayectoria, se imparte entre octubre y mayo y goza de mucho éxito. De hecho, la concejala constata que están "observando un aumento en la participación los últimos años".
Este curso se han realizado ocho cursos: esgrima, baile de sevillanas, trabajos en cuero, lengua y cultura asturiana, encuadernación, iniciación y uso de la lengua castellana, taller de lectura e interpretación de tragedias griegas, toques y cantes vaqueiros.
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