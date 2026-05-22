Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

La "universidad" popular de Valdés cierra temporada con la "graduación" de su centenar de alumnos

"Estamos observando un aumento de la participación", celebra el Gobierno local sobre esta iniciativa con treinta y cuatro años de trayectoria

En imágenes: la entrega de diplomas de los XXXIV Cursos de Cultura Popular de Luarca

En imágenes: la entrega de diplomas de los XXXIV Cursos de Cultura Popular de Luarca

Ver galería

En imágenes: la entrega de diplomas de los XXXIV Cursos de Cultura Popular de Luarca /

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

El Ayuntamiento de Valdés entregó este jueves los diplomas al alumnado participante en los XXXIV Cursos de Cultura Popular, una auténtica "universidad" local en la que este curso han participado casi un centenar de alumnos. El programa, que ha contado en esta edición con ocho cursos, constituye una herramienta para fomentar aprendizaje, la creatividad y el patrimonio local.

La concejala de Cultura, Clara García, fue la encargada de entregar los diplomas a los alumnos en un acto organizado en la casa de cultura. Esta formación, con más de treinta años de trayectoria, se imparte entre octubre y mayo y goza de mucho éxito. De hecho, la concejala constata que están "observando un aumento en la participación los últimos años".

Noticias relacionadas

Este curso se han realizado ocho cursos: esgrima, baile de sevillanas, trabajos en cuero, lengua y cultura asturiana, encuadernación, iniciación y uso de la lengua castellana, taller de lectura e interpretación de tragedias griegas, toques y cantes vaqueiros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
  2. El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
  5. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  6. Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
  7. Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
  8. Un apicultor de Oviedo, un ganadero de leche en Navia y seis más de carne: la lista de los que aspiran a las ayudas de Asturias a la sucesión agraria

Bombazo en el fútbol femenino asturiano: el Avilés podría mantener su plaza en Segunda Federación

Bombazo en el fútbol femenino asturiano: el Avilés podría mantener su plaza en Segunda Federación

La "universidad" popular de Valdés cierra temporada con la "graduación" de su centenar de alumnos

La "universidad" popular de Valdés cierra temporada con la "graduación" de su centenar de alumnos

Los abogados coinciden: "No todo camino usado de forma ocasional para acceder a fincas crea una servidumbre de paso"

Los abogados coinciden: "No todo camino usado de forma ocasional para acceder a fincas crea una servidumbre de paso"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

La mayor prueba internacional de aguas abiertas llega a Gijón: “una oportunidad histórica”

La mayor prueba internacional de aguas abiertas llega a Gijón: “una oportunidad histórica”

Rafael Lozano, petrólogo del Instituto Geológico y Minero de España.

Allianz y Telpark se alían para ofrecer ventajas cruzadas en seguros y movilidad

Allianz y Telpark se alían para ofrecer ventajas cruzadas en seguros y movilidad
Tracking Pixel Contents