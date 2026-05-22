Valdés destina un paquete de 50.000 euros para obras en cuatro centros educativos del concejo
Los colegios San Miguel (Trevías) y Ramón Muñoz (Luarca) serán los beneficiados junto a las escuelas de Cadavedo y Moanes del CRA Álvaro Delgado
El Ayuntamiento de Valdés acaba de dar luz verde a una partida de 50.000 euros para acometer obras en cuatro centros educativos del concejo. En concreto, se actuará en el Ramón Muñoz, de Luarca; el San Miguel, de Trevías; y las escuelas de Cadavedo y Moanes, que pertenecen al colegio rural agrupado (CRA) Álvaro Delgado.
El concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente, Ganadería e Infraestructuras escolares, Carlos Fernández, explica que este montante sale de una partida general de 140.000 euros para actuar en los centros educativos. De este montante, proceden los 70.000 euros invertidos el curso pasado en la retirada del arenero del Ramón Muñoz para colocar allí un nuevo parque infantil.
Este año se dispone de 50.000 euros para obras, más 19.000 euros que quedan de remanente para imprevistos. De hecho, el edil Carlos Fernández cuenta que este mismo viernes se produjo una fuga en la escuela de Cadavedo. Asuntos de este tipo se solucionan con cargo a estos fondos.
Las actuaciones
En el caso del colegio San Miguel, de Trevías, está previsto instalar un nuevo parque infantil, así como reparar ventanas y un tramo de la valla perimetral del colegio. Del mismo modo, se repararán diferentes aceras y tapas del centro. Por último, está previsto colocar tres focos en el patio exterior.
En el CRA Álvaro Delgado está previsto renovar el pavimento del patio de la escuela de Cadavedo y, en Moanes, colocar un cierre en el perímetro del patio.
Por último, en el Ramón Muñoz y en colaboración con el propio centro, se apoyará la restauración de un local para hacer un laboratorio. "Respondemos a las peticiones que recibimos de los propios centros educativos", apunta el concejal.
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