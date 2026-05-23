El campo La Veigona de Luarca se moderniza con una inversión de 40.000 euros para garantizar la seguridad de los deportistas

El Ayuntamiento acomete una nueva inversión de unos 40.000 euros en el campo de La Veigona, instalación gestionada por el Luarca C. F. durante los próximos cinco años. La actuación se centra en dos frentes principales: la rehabilitación del sistema eléctrico y la mejora de la seguridad en el perímetro del terreno de juego.

La reforma eléctrica busca poner fin a las averías permanentes que vienen afectando a la instalación, un problema "recurrente", informa el alcalde, Óscar Pérez, que condicionaba el uso normal del campo. Junto a esta intervención, se procederá también al acolchado del muro perimetral del terreno de juego, con el objetivo de reforzar la protección de las personas que practican deporte en La Veigona.

Esta nueva inversión se suma a la realizada el pasado año, también valorada en torno a los 40.000 euros, que estuvo destinada principalmente a la mejora de los accesos al campo. Con ambas actuaciones, el Ayuntamiento "mantiene su compromiso de actualizar progresivamente una instalación deportiva considerada clave para el concejo".

La estrategia municipal se puso en marcha tras recibir en 2023 la titularidad del campo de La Veigona, hasta entonces de propiedad autonómica. El Ayuntamiento solicitó la cesión de la instalación para poder intervenir de forma directa y decisiva en su recuperación. Desde entonces, el campo es ya municipal, lo que permite planificar inversiones continuadas orientadas a su completa modernización.

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El objetivo, según la línea de actuación marcada por el Consistorio, es seguir invirtiendo "de manera permanente" en La Veigona para garantizar unas mejores condiciones de uso y la seguridad del juego, tanto para el Luarca C. F. como para el conjunto de usuarios de esta instalación deportiva.