San Cristóbal inaugura su esperada área recreativa como punto de encuentro vecinal

San Cristóbal vivió ayer una jornada especial con la inauguración de su nueva área recreativa, un espacio largamente esperado y que nace con la vocación de convertirse en lugar de reunión, convivencia y actividad para la localidad.

El acto sirvió para presentar oficialmente las mejoras realizadas en el entorno, que incluyen la pista, los accesos, el parque infantil y el acondicionamiento general del prado. Un proyecto hecho realidad gracias a la colaboración entre la asociación de vecinos de San Cristóbal, el Ayuntamiento de Valdés y la implicación directa de los propios vecinos.

El presidente del colectivo, Chema Fernández, explicó que la jornada supuso "la puesta de largo de un espacio muy deseado por el pueblo". "Estamos inaugurando algo que nos hace mucha ilusión", señaló. Para celebrar la inauguración, la asociación organizó una comida popular con paella para todos los vecinos. Un gesto festivo y comunitario que acompañó a un día caluroso.

La apertura del área recreativa supone mucho más que una mejora material. Para los vecinos representa la posibilidad de contar con un espacio propio donde reunirse, organizar actividades y fortalecer la vida del pueblo. "Teníamos muchas ganas porque supone tener un sitio donde poder reunirnos y donde poder hacer cosas para el pueblo", destacó el presidente vecinal.

Fernández reconoció además que se trataba de un día muy esperado desde hacía años. "Desde que era crío era lo que siempre esperaba, que hubiera esto en el pueblo", afirmó. La inauguración se vivió así como una jornada "histórica" para San Cristóbal, no solo por la mejora de las infraestructuras, sino por el valor emocional que tiene para quienes llevan tiempo trabajando por dotar al pueblo de nuevos espacios comunes.

"Un éxito de los vecinos"

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, también quiso subrayar el papel protagonista de los vecinos en el resultado final. "Esto es un éxito de los vecinos de San Cristóbal, que llevan años trabajando en una dinámica clara: mejorar las infraestructuras y cuidar las infraestructuras de su pueblo", apuntó.

Un rincón de la nueva pista de San Cristóbal. / Ana M. Serrano

El regidor destacó que la actuación se enmarca en un esfuerzo continuado de mejora de la localidad, donde se ha avanzado también en la red de caminos. "Por un lado, tenemos una red de caminos perfectamente saneada, donde evidentemente el Ayuntamiento juega ese papel de ejecutar la obra pública y pavimentar toda esta red, pero luego hay un papel central que es de los vecinos para cuidarla y conservarla", explicó.

En ese sentido, Pérez valoró la implicación vecinal no solo para conseguir nuevas obras, sino también para mantenerlas en buen estado. A su juicio, el cuidado permanente que ejercen los vecinos sobre las infraestructuras es una de las "claves" que permite que estas actuaciones tengan continuidad y sentido en el tiempo.

La nueva área recreativa responde, además, a un deseo compartido entre el Ayuntamiento y el pueblo. "Era un sueño, algo que deseábamos todos, el propio Ayuntamiento y los vecinos. Nos hemos coordinado, nos hemos involucrado de manera conjunta y aquí está el resultado", concluyó el alcalde.

Trabajo conjunto

La actuación ha sido fruto de un trabajo conjunto. Según explicó el regidor, el Ayuntamiento asumió una parte importante de la intervención, especialmente la relativa al nuevo parque y la pista, mientras que la asociación de vecinos se encargó de otros detalles que completan el espacio, como las escaleras, los tablones anunciando el área recreativa o los cierres del propio parque.

Un vecino observa la nueva señal, hecha por los vecinos. / Ana M. Serrano

"En definitiva, el trabajo conjunto de la administración y el tejido vecinal da este resultado. Es un éxito, pero es un éxito de los vecinos de San Cristóbal", concluyó el alcalde.

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La jornada se cerró tras la comida que se organizó, con carpa incluida, en el centro del pueblo.