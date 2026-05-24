Valdés refuerza el deporte local con más apoyo económico a clubes, eventos e instalaciones

El Ayuntamiento de Valdés impulsa una nueva convocatoria de ayudas al deporte, estructurada en tres líneas de subvención dirigidas a clubes, entidades, eventos deportivos y gestión de instalaciones no públicas, pero de uso deportivo, en el concejo.

La concejala de Deportes, Silvia García, explicó que las ayudas "se reparten en tres grupos". El primero está destinado a los clubes y entidades valdesanas y, según señaló, "en este primer grupo se aumentó 10.000 euros" con respecto al año pasado. Este incremento busca reforzar el trabajo que realizan durante la temporada las entidades deportivas del municipio.

El segundo bloque está orientado a los eventos deportivos. Tal y como indicó la edil, esta línea se dirige a los clubes que realizan actividades durante el año en todo el concejo. El objetivo de apoyar pruebas y encuentros que dinamizan Valdés y fomentan la participación ciudadana.

La tercera línea se centra en "subvencionar la gestión de instalaciones deportivas", una medida pensada para facilitar el funcionamiento de espacios esenciales y no públicos para la práctica del deporte en el municipio. Como ejemplo, el club de pesca La Socala o el campo de golf

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En cuanto a los plazos, García detalló que la convocatoria de fomento del deporte tiene como fecha el 28 de septiembre. Para los eventos deportivos, el plazo será de 20 días naturales después de su publicación en el BOPA, mientras que para el apoyo a la gestión de instalaciones deportivas será de 30 días naturales tras la publicación en el mismo boletín oficial.