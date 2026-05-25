Lo que Luarca espera del fin de semana en el que se recuerda la Carta Puebla

Luarca se prepara para vivir un fin de semana de ambiente medieval con motivo de la conmemoración de la concesión de la Carta Puebla de Valdés, una cita que se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo y que, después de cinco años, se ha consolidado en el calendario luarqués.

La celebración tendrá como eje central la gran feria medieval instalada en la plaza Alfonso X el Sabio, en recuerdo del rey que concedió el Fuero al municipio en 1270. Durante tres jornadas, la villa se llenará de música, teatro de calle, pasacalles, animación y propuestas gastronómicas, con el objetivo de atraer tanto a visitantes como a vecinos de Luarca y del resto de localidades del concejo.

El concejal de Promoción, Ismael González, destaca que esta conmemoración "se ha convertido en un evento fijo en el calendario luarqués desde hace ya cinco años" y subraya el valor histórico de una celebración que recrea "una gran feria medieval en la plaza Alfonso X el Sabio". El edil recuerda que el viernes será festivo local, lo que permitirá disfrutar de "un fin de semana largo, lleno de actividades y animación".

La programación

La programación arrancará el viernes 29 con pasacalles de gigantes a las 17.00 y a las 19.00 horas, y continuará a las 21.00 horas con el pasacalles nocturno "Los monstruos". El sábado 30 habrá teatro de calle con "Piratas de los mares", a las 12.00 y a las 13.30 horas, además de música y animación con "La pócima de las brujas", a las 17.00 y a las 19.00 horas.

La jornada se cerrará a las 21.00 horas con el pasacalles nocturno "Cencerrada Decrépita". El domingo 31, la actividad continuará con el teatro de calle "Las pescaderas", con pases a las 12.30 y a las 14.30 horas.

El momento más esperado

Uno de los momentos más esperados será la comida en la calle, prevista para el domingo 31 de mayo a las 14.00 horas en el Paseo del Muelle. González la define como "el punto álgido de esta celebración", ya que cada año reúne a más de 500 vecinos que comparten mesa y mantel en un ambiente festivo. Muchos acuden con comida preparada en casa, pero el Ayuntamiento también quiere poner en valor la implicación de los establecimientos hosteleros que se suman a la cita con menús especiales.

Dentro de las Jornadas Gastronómicas del Fuero colaboran varios locales de la villa. "La Galga" ofrecerá un menú con degustación de embutidos de caza y quesos asturianos, guiso de verdinas con jabalí y setas, codillo glaseado con puré de boniato y tarta de manzana con chantillí de nata, por 40 euros por persona. "Miramar" propone un menú de 25 euros con embutidos y quesos, tosta de tomate, jamón y huevo de codorniz, arroz meloso con carne y verduras, y requesón con miel y nueces.

También participa el "Hostal Canero", con fabada asturiana o arroz caldoso de marisco, sopa de cocido o ensalada medieval, pollo asado al horno, pimientos rellenos, lenguado a la sidra o tortilla rellena, además de postre o café, vino, gaseosa y agua, por 18 euros el menú completo y 15 el medio menú. "Muelle 3" se suma con una propuesta más informal: una hamburguesa de pollo adobado, frito y glaseado con salsa picante, coleslaw, pepinillos, mayonesa ranch y queso, acompañada de patatas fritas, por 15 euros, con opción de postre por 5 euros.

Agradecimiento a compromiso

El concejal agradece especialmente "el compromiso de los establecimientos que ese fin de semana hacen un menú especial medieval y que puede llevarse para degustar en compañía". A su juicio, la celebración combina historia, convivencia y promoción local, en una propuesta que permite disfrutar "de la música y el entretenimiento, pero también de la gastronomía local".

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Con esta nueva edición, Luarca volverá a transformar sus calles en un "escenario medieval" para recordar el origen histórico del concejo y reforzar una festividad que "gana arraigo año tras año", según el edil.