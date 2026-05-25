Luarca volverá a ser sede del Campeonato de España de Goshin y Kobudo en 2027

Luarca volverá a situarse en el mapa nacional de las artes marciales. La villa blanca de la Costa Verde será de nuevo sede, en 2027, del Campeonato de España de Goshin y Kobudo, después de la firma del acuerdo alcanzado entre la Federación Asturiana de Karate y Disciplinas Asociadas y el Ayuntamiento de Valdés.

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de celebración, la confirmación supone "una gran noticia para el deporte local y para una localidad que ya se ha convertido en un referente dentro de estas modalidades". La apuesta de la federación por regresar a Luarca refuerza el peso que la villa ha adquirido en los últimos años, impulsada también por la aparición y los éxitos deportivos de Eva Fernández y su hijo, Alejandro Pérez, cuyos palmarés han contribuido a dar visibilidad al kárate local.

Desde el club de kárate de Luarca reciben la noticia con enorme satisfacción. Su presidenta, Eva Fernández, asegura que están "encantados de que vuelva esta cita" y se fija un reto: superar los 150 inscritos del año pasado. Para el club, la celebración de esta competición supone no solo un reconocimiento deportivo, sino también una oportunidad para seguir fomentando el crecimiento del kárate y de las disciplinas asociadas en el concejo.

La firma del acuerdo contó con el apoyo del Ayuntamiento de Valdés, representado por la concejala Silvia García y el director de Deportes, Miguel García. En el acto también estuvieron presentes Eva Fernández, y el presidente de la federación, Rufo Fernández González.

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La cita tendrá como escenario en polideportivo Pedro Llera Losada.