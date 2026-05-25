Relevo en La Lira de Luarca tras 35 años de entrega: Cipriano Fernández toma el testigo del histórico "Conde"

La banda de música La Lira de Luarca abre una nueva etapa tras el relevo en su presidencia. José Alfonso, "Conde", historia viva de la agrupación, dejó el cargo después de casi 36 años de vinculación directa a la dirección de la entidad, una trayectoria marcada por "la entrega, la continuidad y la defensa" de una banda que considera parte esencial de su vida.

"Estos últimos años fueron vistos y no vistos", reconoció "Conde" al hacer balance de su última etapa como presidente. El luarqués aseguró que el tiempo pasó casi sin darse cuenta y subrayó que pudo sacar adelante el trabajo gracias al apoyo de los músicos que formaban parte de su candidatura. "Estaba ya cansado, no agotado, pero sí cansado", admitió.

Más músicos

Entre los logros que más destaca de su mandato está el crecimiento del número de músicos. Conde recordó un momento especialmente difícil, en el que veía cómo "la gente desaparecía y no había incorporaciones nuevas". Sin embargo, la situación cambió gracias al empuje interno de la banda. "Prácticamente de la noche a la mañana aparecían músicos por todas las esquinas", señaló.

El expresidente deja La Lira con tranquilidad. "La veo con mucha salud", afirmó y destacó el papel del director, Daniel Sasntos, y su capacidad para "sostener y motivar" a la juventud de la agrupación. Para Conde, la banda atraviesa "un buen momento porque cuenta con una generación joven implicada y con una dirección musical sólida". Tras más de tres décadas al frente, le gustaría que su trayectoria se recordase de forma sencilla: "Como alguien bueno, que en realidad lo que quería era el bien de la banda, no el bien propio". Y al preguntarle si cree que lo consiguió, respondió sin dudar: "Creo que sí".

Una banda "como un reloj suizo"

El relevo lo asume Cipriano Fernández, elegido nuevo presidente a petición de los socios. Afronta la etapa "con muchas ganas" y con el respeto de quien recibe el testigo de una figura clave. "Conde hizo un trabajo absolutamente maravilloso en estos más de treinta años", destacó.

Fernández aseguró que la banda funciona "como un reloj suizo, musicalmente hablando", por lo que su papel no será interferir en el trabajo artístico. "Musicalmente no tenemos que meternos para nada en el trabajo de Dani, porque es un fuera de serie y lo controla absolutamente todo", afirmó.

Por la izquierda, Laura Riesgo, Ana María Pico, Lucia Suárez, Manuel Sierra, Cipriano Fernández, Eduardo Vicente "Lalo", Néstor García, Pablo Gomez, Pablo Eguilaz y Abelardo Pérez. / LNE

Su principal objetivo será reforzar la base social de la asociación. Cipriano recordó que en los años ochenta La Lira llegó a tener más de 600 socios y que hoy esa cifra se ha reducido aproximadamente a la mitad.

"Son muy pocos para todo lo que regala, todo lo que otorga y todo lo que le da al concejo de Valdés la banda", señaló. El nuevo presidente considera que la sociedad valdesana debe implicarse más en el cuidado de una agrupación que el pasado año ofreció 18 conciertos: "Esto es un bien de interés cultural y hay que cuidarlo entre todos".

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Fernández se mostró sorprendido de que ningún músico veterano quisiera asumir la presidencia, aunque entiende que la banda buscara a alguien externo, "con capacidad para trabajar en la captación de socios y patrocinadores". "Estoy muy ilusionado, muy contento y muy agradecido de que hayan pensado en mí", concluyó.