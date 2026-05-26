50.000 euros para mejorar el estacionamiento y el acceso principal a la playa de Barayo
El Ayuntamiento solicitó al Principado una actuación en la parte este de la Reserva Natural Parcial para ordenar la bajada más utilizada y hacerla más acogedora para los visitantes
La Consejería y a la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios ha hecho una inversión de 50.000 euros para mejorar el estacionamiento y el acceso principal a la playa de Barayo, uno de los espacios naturales más visitados y emblemáticos del concejo.
La actuación se centrará en la parte este de la Reserva Natural Parcial de Barayo, concretamente en la zona de la bajada principal a la playa. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso, ordenar el entorno y ofrecer una acogida más adecuada a las personas que visitan este espacio protegido, tal y comko había pedido el gobierno local.
Materiales respetuosos
Desde el Ayuntamiento se planteó una intervención "respetuosa con el entorno, utilizando materiales integrados en el paisaje y compatibles con el valor ambiental de la reserva", señala el alcalde, Óscar Pérez. La intención es facilitar el uso público de Barayo sin alterar su carácter natural ni comprometer la conservación de un enclave especialmente sensible.
La mejora del estacionamiento y de la bajada principal busca dar respuesta a una necesidad detectada en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes, especialmente durante los meses de buen tiempo. Al tratarse de un espacio protegido, la actuación se concibe desde criterios de respeto ambiental.
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